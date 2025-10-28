صحيفة إنجليزية: مرموش مطالب بتألق كبير لاستعادة ثقة جوارديولا ومكانه الأساسي

سلطت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" الضوء على النجم المصري عمر مرموش، مؤكدة أنه يستعد لاختبار جديد مع مانشستر سيتي، سعيًا لإقناع المدرب الإسباني بيب جوارديولا بإعادته إلى التشكيلة الأساسية بعد فترة من الغياب بسبب الإصابات وتراجع المشاركة.

ويأتي ذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي مباراة تحمل ذكرى خاصة لمرموش، إذ سبق له أن أحرز خلالها واحدًا من أجمل أهداف الموسم الماضي، والذي اختير لاحقًا كأفضل هدف في البريميرليج لموسم 2024-2025.

الصحيفة أوضحت أن مرموش، الذي انضم إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني لتعويض غياب إيرلينج هالاند، نجح سريعًا في كسب ثقة جماهير الفريق بعدما سجل 7 أهداف في الدوري، متفوقًا على زملائه خلال تلك الفترة.

ورغم إهداره ركلة جزاء حاسمة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فإن النجم المصري أظهر شخصية قوية عندما عاد ليسجل هدف الموسم أمام بورنموث، مؤكّدًا امتلاكه القدرات التي تؤهله للبقاء في صفوف بطل إنجلترا.

لكن هذا الموسم لم يكن بنفس النجاح، إذ عانى مرموش من إصابات متكررة أبعدته عن عدد من المباريات، ولم يتمكن من التسجيل منذ هدفه الشهير في شباك بورنموث، بينما فضّل جوارديولا الاعتماد على أسماء أخرى في الهجوم.

ففي مواجهة أستون فيلا الأخيرة، شارك مرموش كبديل في الدقائق الأخيرة دون أن يتمكن من تغيير النتيجة.

وتشير التقارير إلى أن مواجهة سوانزي سيتي المقبلة في كأس الرابطة ستكون فرصة حاسمة للنجم المصري لاستعادة ثقة مدربه، إذ يعتزم جوارديولا منحه دقائق أكبر لتقييم حالته الفنية والبدنية، على أمل أن يثبت جدارته بالعودة للتشكيل الأساسي في لقاء بورنموث القادم.

ويمتلك مانشستر سيتي هذا الموسم وفرة كبيرة في العناصر الهجومية، إذ سجل تسعة لاعبين أهدافًا للفريق حتى الآن، ما يجعل المنافسة على المراكز الأمامية أكثر صعوبة.

ومع ذلك، ترى الصحيفة أن مرموش يملك من السرعة والمراوغة والتسديد القوي ما يجعله أحد الحلول التي يحتاجها جوارديولا في المباريات الصعبة أمام الدفاعات المغلقة.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن مستقبل مرموش في مانشستر سيتي سيتحدد بشكل كبير وفق أدائه في كأس الرابطة، إذ يمكن لتألقه في هذه المباراة أن يعيد فتح الباب أمامه للعودة إلى التشكيلة الأساسية من جديد.