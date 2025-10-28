قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اشتعال الحرب من جديد.. إسرائيل تطلب إذن أمريكا للعدوان على لبنان
الذهب نزل 100 جنيه.. مفاجأة سارة للمقبلين على الزواج
1916 جنيهًا كل شهر.. احسب عائد 100 ألف جنيه في شهادات البنك الأهلي المصري
شرح القيمة الحضارية والتاريخية للمتحف المصري الكبير بجميع المدارس الخميس المقبل
قرار عاجل في طعن مرتضى منصور ضد وزير الإسكان بسبب سحب أرض الزمالك
المتهم بإنهاء حياة شينزو آبي يقرّ بجريمته.. و"كنيسة التوحيد" تعود إلى الواجهة في اليابان
المتحف المصري الكبير.. مشروع حضاري عملاق يرى النور (تسلسل زمني)
للحد من الأخطاء الطبية وتحقيق الرعاية الذكية.. تفاصيل إطلاق مصر للروشتة الرقمية
سيارة تطيح بشخص أثناء عبوره الطريق بالمنيب
البترول: شراكات جديدة في 6 مناطق بحرية للبحث عن الغاز
لغز مريخي عمره 25 عاما.. سر الأخاديد المتعرجة على الكوكب الأحمر
إعلام عبري: الاحتلال قد يفرض عقوبات على حماس بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صحيفة إنجليزية: مرموش مطالب بتألق كبير لاستعادة ثقة جوارديولا ومكانه الأساسي

جوارديولا - مرموش
جوارديولا - مرموش
إسراء أشرف

سلطت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" الضوء على النجم المصري عمر مرموش، مؤكدة أنه يستعد لاختبار جديد مع مانشستر سيتي، سعيًا لإقناع المدرب الإسباني بيب جوارديولا بإعادته إلى التشكيلة الأساسية بعد فترة من الغياب بسبب الإصابات وتراجع المشاركة.

ويأتي ذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي مباراة تحمل ذكرى خاصة لمرموش، إذ سبق له أن أحرز خلالها واحدًا من أجمل أهداف الموسم الماضي، والذي اختير لاحقًا كأفضل هدف في البريميرليج لموسم 2024-2025.

الصحيفة أوضحت أن مرموش، الذي انضم إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني لتعويض غياب إيرلينج هالاند، نجح سريعًا في كسب ثقة جماهير الفريق بعدما سجل 7 أهداف في الدوري، متفوقًا على زملائه خلال تلك الفترة.

ورغم إهداره ركلة جزاء حاسمة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فإن النجم المصري أظهر شخصية قوية عندما عاد ليسجل هدف الموسم أمام بورنموث، مؤكّدًا امتلاكه القدرات التي تؤهله للبقاء في صفوف بطل إنجلترا.

لكن هذا الموسم لم يكن بنفس النجاح، إذ عانى مرموش من إصابات متكررة أبعدته عن عدد من المباريات، ولم يتمكن من التسجيل منذ هدفه الشهير في شباك بورنموث، بينما فضّل جوارديولا الاعتماد على أسماء أخرى في الهجوم.

ففي مواجهة أستون فيلا الأخيرة، شارك مرموش كبديل في الدقائق الأخيرة دون أن يتمكن من تغيير النتيجة.

وتشير التقارير إلى أن مواجهة سوانزي سيتي المقبلة في كأس الرابطة ستكون فرصة حاسمة للنجم المصري لاستعادة ثقة مدربه، إذ يعتزم جوارديولا منحه دقائق أكبر لتقييم حالته الفنية والبدنية، على أمل أن يثبت جدارته بالعودة للتشكيل الأساسي في لقاء بورنموث القادم.

ويمتلك مانشستر سيتي هذا الموسم وفرة كبيرة في العناصر الهجومية، إذ سجل تسعة لاعبين أهدافًا للفريق حتى الآن، ما يجعل المنافسة على المراكز الأمامية أكثر صعوبة.

ومع ذلك، ترى الصحيفة أن مرموش يملك من السرعة والمراوغة والتسديد القوي ما يجعله أحد الحلول التي يحتاجها جوارديولا في المباريات الصعبة أمام الدفاعات المغلقة.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن مستقبل مرموش في مانشستر سيتي سيتحدد بشكل كبير وفق أدائه في كأس الرابطة، إذ يمكن لتألقه في هذه المباراة أن يعيد فتح الباب أمامه للعودة إلى التشكيلة الأساسية من جديد.

عمر مرموش مرموش مانشستر سيتي جوارديولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

زلزال

على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح

مقياس ريختر.. أرشيفية

زلزال مرسي مطروح.. معهد الفلك يكشف تفاصيل الهزة الأرضية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر

ترشيحاتنا

الطلاق

حكم تشهير الزوجين ببعضهما بعد الطلاق.. دار الإفتاء توضح

شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي رحمه الله عليه

في ذكرى ميلاد الراحل سيد طنطاوي.. 14 عاما على كرسي المشيخة.. إمام الوسطية جمع بين العلم والعدل

جانب من اللقاء

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الإمام أبو حنيفة كان منهجه التيسير والسعة والرفق بالناس في فقه المعاملات

بالصور

10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا

10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا
10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا
10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا

إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطا

إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء
إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء
إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء

انهيار مبانٍ جراء زلزال تركيا.. وإصابة 22 شخصًا بولاية باليكسير.. صور وفيديو

زلزال قوي غرب تركيا
زلزال قوي غرب تركيا
زلزال قوي غرب تركيا

طرق حفظ الطعام لأطول فترة بدون فساد

حفظ الطعام
حفظ الطعام
حفظ الطعام

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد