أشرف حلمي يرأس بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة وتأكيد مشاركة عصر بالتضامن

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة اللواء أشرف حلمي، عدة قرارات مهمة خلال اجتماعه الأخير تضمنت الموافقة على مشاركة المنتخب الوطني في بطولات دولية مقبلة، إلى جانب اعتماد بعض التعديلات الإدارية والفنية الخاصة بالمنتخبات.

وجاء في مقدمة القرارات الموافقة على مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم للشباب المقرر إقامتها في رومانيا خلال الفترة من 23 حتى 30 نوفمبر المقبل.

إلى جانب الموافقة على مشاركة المنتخب في بطولة العالم لفرق المختلط التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 7 ديسمبر المقبل.

كما وافق المجلس على تشكيل اللجنة المنظمة العليا لبطولة مصر الدولية للناشئين برئاسة اللواء أشرف حلمي، وعضوية أعضاء مجلس الإدارة ومدير البطولة الأستاذ عمرو فهمي، على أن يتولى الأستاذ هشام أبو حشيش مقررا اللجنة.

وفي الإطار الفني، قرر مجلس الإدارة استبدال اللاعبة مروة هشام المهيني بدلاً من اللاعبة يسرا أشرف حلمي، وذلك تطبيقا لقرار سابق للمجلس بشأن تعديل التشكيل وفقا للمستجدات المترتبة على تغيير التصنيف الدولي بعد المشاركة في بطولة أفريقيا للرجال والسيدات التي أقيمت بتونس خلال الفترة من 12 إلى 19 أكتوبر.

كما وافق الاتحاد على مشاركة اللاعب عمر عصر في بطولة التضامن الإسلامي، إلى جانب قبول اعتذار اللاعبة مريم الهضيبي عن المشاركة في دورة الألعاب التضامن الإسلامي، مع مشاركة اللاعبة مروة الهضيبي بدلاً منها.

وأكد الاتحاد أن هذه القرارات تأتي في إطار خطة متكاملة لدعم المنتخبات الوطنية، والمشاركة الفعالة في مختلف البطولات القارية والدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة تنس الطاولة العالمية.