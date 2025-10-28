قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البترول: شراكات جديدة في 6 مناطق بحرية للبحث عن الغاز
لغز مريخي عمره 25 عاما.. سر الأخاديد المتعرجة على الكوكب الأحمر
إعلام عبري: الاحتلال قد يفرض عقوبات على حماس بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية
وزير الري: الوزارة نفذت مشروعات كبرى لتعزيز التعامل مع تغير المناخ
موعد مباراة مصر والمغرب ببطولة العالم لليد تحت 17 سنة
ترامب: وافقت على تزويد اليابان بمجموعة الصواريخ الأولى لطائرات إف 35
خلال مرور مفاجئ.. وزير الإنتاج الحربي يطمئن على سير العملية الإنتاجية بمصنع 99 الحربي
ضبط لص سرق كابلات كهرباء و20 جوز حمام من شقة سكنية بالمحلة الكبرى
ترامب: الولايات المتحدة تحظى اليوم باحترام كبير من دول العالم
رئيسة وزراء اليابان: نشكر القوات الأمريكية على حماية أمن أمتنا والمنطقة
في ذكرى ميلاده.. الأوقاف تستعيد مسيرة الإمام الأكبر طنطاوي وجهوده في نشر الوسطية
محاكمة أب بلا قلب.. اعتدى على ابنته ووالدتها شككت في روايتها فوثقت لها الجريمة بالفيديو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أشرف حلمي يرأس بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة وتأكيد مشاركة عصر بالتضامن

محمد سمير

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة اللواء أشرف حلمي، عدة قرارات مهمة خلال اجتماعه الأخير تضمنت الموافقة على مشاركة المنتخب الوطني في بطولات دولية مقبلة، إلى جانب اعتماد بعض التعديلات الإدارية والفنية الخاصة بالمنتخبات.

وجاء في مقدمة القرارات الموافقة على مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم للشباب المقرر إقامتها في رومانيا خلال الفترة من 23 حتى 30 نوفمبر المقبل.

إلى جانب الموافقة على مشاركة المنتخب في بطولة العالم لفرق المختلط التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 7 ديسمبر المقبل.

كما وافق المجلس على تشكيل اللجنة المنظمة العليا لبطولة مصر الدولية للناشئين برئاسة اللواء أشرف حلمي، وعضوية أعضاء مجلس الإدارة ومدير البطولة الأستاذ عمرو فهمي، على أن يتولى الأستاذ هشام أبو حشيش مقررا اللجنة.

وفي الإطار الفني، قرر مجلس الإدارة استبدال اللاعبة مروة هشام المهيني بدلاً من اللاعبة يسرا أشرف حلمي، وذلك تطبيقا لقرار سابق للمجلس بشأن تعديل التشكيل وفقا للمستجدات المترتبة على تغيير التصنيف الدولي بعد المشاركة في بطولة أفريقيا للرجال والسيدات التي أقيمت بتونس خلال الفترة من 12 إلى 19 أكتوبر.

كما وافق الاتحاد على مشاركة اللاعب عمر عصر في بطولة التضامن الإسلامي، إلى جانب قبول اعتذار اللاعبة مريم الهضيبي عن المشاركة في دورة الألعاب التضامن الإسلامي، مع مشاركة اللاعبة مروة الهضيبي بدلاً منها.

وأكد الاتحاد أن هذه القرارات تأتي في إطار خطة متكاملة لدعم المنتخبات الوطنية، والمشاركة الفعالة في مختلف البطولات القارية والدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة تنس الطاولة العالمية.

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

