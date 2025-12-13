قائمة الجزائر لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا

أعلن السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر، قائمة ثعالب الصحراء، لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها 21 ديسمبر الجاري، في المغرب.

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة مع بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان.

وشهدت القائمة تواجد عادل بولبينة، نجم منتخب الجزائر في بطولة كأس العرب.

وجاءت قائمة الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة الجزائري) – لوكا زيدان (غرناطة الإسباني) – أنتوني مانديرا (كان الفرنسي)

خط الدفاع: رفيق بلغالي (هيلاس فيرونا الإيطالي) – ريان آيت نوري (مانشستر سيتي الإنجليزي) – يوسف عطال (السد القطري) – مهدي دورفال (باري الإيطالي) – جوان حجام (يونج بويز السويسري) – زين الدين بلعيد (شبيبة القبائل الجزائري) – رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني) – محمد أمين توقاي (الترجي التونسي) – عيسى ماندي (ليل الفرنسي) – سمير شرقي (باريس الفرنسي).

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر (دينامو زغرب الكرواتي) – رامز زروقي (تيفنتي الهولندي) – آدم زروقان (سان جيلواز البلجيكي) – هشام بوداوي (نيس الفرنسي) – حسام عوار (اتحاد جدة السعودي) – فراس شايبي (فرانكفورت الألماني) – إبراهيم مازا (باير ليفركوزن الألماني)

خط الهجوم: محمد الأمين عمورة (فولفسبورج الألماني) – إيلان كابال (باريس الفرنسي) – رياض محرز (أهلي جدة السعودي) – أنيس حاجي موسى (فينيورد الهولندي) – عادل بولبينة (الدحيل القطري) – منصف بكرار (دينامو زغرب الكرواتي) – بغداد بونجاح (الشمال القطري) – رضوان بركان (الوكرة القطري).