السبت.. انطلاق أولى بطولات "القدرة الرياضية والبوتشيا" بالمدينة الشبابية بالأسمرات

تنطلق يوم السبت المقبل أولى بطولات الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا على ملعب المدينة الشبابية بالأسمرات، بإقامة سوبر كرة القدم السباعية الذي يجمع بين فريقي الإرادة بأوسيم وبهتيم، في افتتاح مثير للموسم الرياضي الجديد.

يأتي تنظيم البطولة في إطار خطة الاتحاد لزيادة انتشار رياضات ذوي القدرات الخاصة، وإتاحة الفرصة للأبطال للمنافسة في أجواء احترافية تدعم دمجهم المجتمعي والرياضي.

وقال الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا إن انطلاق الموسم الجديد من المدينة الشبابية بالأسمرات يحمل رسالة قوية بأن الدولة تدعم أبطالها من ذوي الهمم في كل المحافظات ونسعى هذا العام لتوسيع قاعدة الممارسة، وتنظيم بطولات نوعية تليق باسم مصر ومكانتها الرياضية."

وأضاف "آدم" أن الاتحاد يخطط لتنظيم سلسلة من البطولات على مستوى الجمهورية خلال الموسم الحالي، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل للمدربين والحكام، مشيدًا بالدعم المستمر من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي لتطوير رياضات ذوي القدرات الخاصة.