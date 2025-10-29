قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

المعايير الدولية في مواجهة الإدمان | الجلسة الأولى لمؤتمر الوقاية العربية تضع البعد الاجتماعي في الصدارة

مؤتمر المخدرات
مؤتمر المخدرات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استعرضت الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من اخطار المخدرات على المجتمع العربي من منظور اجتماعي"، المنعقد داخل أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، المعايير الدولية للوقاية من تعاطي المخدرات من منظور اجتماعي.

وتناولت الجلسة من خلال الخبير  الدكتور وديع معلوف مدير البرنامج الوقاية الدولى بمكتب  الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا  ،أبرز الممارسات العالمية في مجال الوقاية، مع التركيز على أهمية إدماج البعد الاجتماعي في تصميم وتنفيذ السياسات الوقائية، بما يضمن التوازن بين الجوانب الصحية والتربوية والمجتمعية والتنموية في التعامل مع قضية المخدرات، بالإضافة إلى إدراك الخطر والتوعية.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول الدور المحوري للأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني في بناء بيئة داعمة للوقاية، إلى جانب استعراض نماذج ناجحة  تبنت استراتيجيات قائمة على المشاركة المجتمعية والتمكين الاجتماعي للشباب.

تأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة فعاليات المؤتمر الذي يعقد برعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وبحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية والحد من اخطار المخدرات على المجتمع العربي، والوزير مفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية وعضو الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وممثلي حكومات 14 دولة عربية والمجالس واللجان المعنية على مستوى الوطن العربي،زومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والأستاذ مدحت وهبه المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،بالإضافة الى عدد من المؤسسات الدولية والخبراء المعنيين بالقضية.

الخطة العربية للوقاية والحد من اخطار المخدرات المخدرات منظور اجتماعي فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من اخطار المخدرات المجتمع العربي

