الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، العودة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد غارات أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “سكاي نيوز”.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مسؤول أمني باستئناف وقف إطلاق النار وأنه سيدخل حيز التنفيذ الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات في إسرائيل أن تعيد حماس جثتي اثنين من المختطفين خلال الساعات الـ 24 المقبلة.

لفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه بإيعاز من القيادة السياسية نستأنف وقف إطلاق النار في غزة.

ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنهم يريدون تطبيق الاتفاق وسنرد بقوة على أي خرق له.





