مدبولي: "الإنتوساي" ترصد القصور وتقيم الأداء العام لتصحيح المسار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مدينة شرم الشيخ طالما كانت منصة للحوار الموصول بين الشعوب، ومركزًا للتعاون من أجل ترسيخ الاستقرار والتنمية، مؤكدًا أن انعقاد المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في شرم الشيخ يعكس مكانة مصر المتزايدة في دعم الشفافية والحوكمة الدولية.

وأوضح رئيس الوزراء خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن منظمة الإنتوساي تقوم بدور محوري في رصد أوجه القصور وتقييم الأداء العام للدول والمؤسسات، سعيًا لتصحيح المسار وتحقيق إصلاحات مالية وإدارية حقيقية تدعم التنمية المستدامة على مستوى العالم.

اهتمام الدولة بالأجهزة الرقابية وتعزيز الشفافية

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بجهازها الأعلى للمحاسبات، باعتباره أحد ركائز النزاهة والشفافية في إدارة المال العام، مضيفًا أن الحكومة تعمل على تمكين الأجهزة الرقابية وتعزيز استقلاليتها، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في الأداء المالي والإداري.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تضع جميع إمكانياتها وخبراتها خلال رئاستها لمنظمة الإنتوساي، من أجل دعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير آليات الرقابة وتعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للمحاسبة في مختلف الدول.

مدبولي يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

وأوضح رئيس الوزراء أن مشاركة مصر في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية تأتي في إطار التزام الدولة بمبادئ التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مصر باتت نموذجًا في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والرعاية الاجتماعية.

إصلاح مالي وإداري يرسخ دعائم الاقتصاد الوطني

وخلال كلمته في المؤتمر، أكد مدبولي أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة عملية إصلاح مالي وإداري غير مسبوقة، هدفها تحقيق الانضباط المالي وتطوير الأداء الحكومي، مما مكّن الدولة من مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مستقرة ومستدامة.

مدن ذكية وشبكة طرق حديثة

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على إنشاء مدن ذكية متكاملة تُدار بأحدث النظم التكنولوجية لتوفير جودة حياة أفضل للمواطنين، مشيرًا إلى أن مصر أعادت بناء شبكة واسعة من الطرق والكباري تُعد من الأكبر في الشرق الأوسط، بما يعزز الربط بين المحافظات والمدن الجديدة ويدعم النشاط الاقتصادي.

"حياة كريمة": نقلة نوعية في الريف المصري

وأكد مدبولي أن مبادرة "حياة كريمة" تُعد واحدة من أكبر مشروعات تنمية الريف على مستوى العالم، حيث غيرت واقع الحياة في القرى المصرية من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، مضيفًا أن المبادرة أسست شبكة شاملة من الرعاية والحماية الاجتماعية لضمان حياة كريمة لكل مواطن.

الرعاية الصحية ومبادرة "100 مليون صحة"

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وضعت صحة المواطن في مقدمة أولوياتها، فأطلقت مبادرة "100 مليون صحة" التي حققت نجاحًا كبيرًا في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتوفير العلاج المجاني، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل بناء منظومة صحية متكاملة تضمن خدمات لائقة لكل فئات المجتمع.