مدبولي: الدولة أولت اهتماما كبيرا بالأجهزة الرقابية لتحقيق الشفافية
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025
مدبولي: الذكاء الاصطناعي يرفع كفاءة الإدارة الحكومية وملتزمون بالحوكمة الدولية
ليفربول يستهدف تضميد جراحه أمام كريستال بالاس في كأس كاراباو
الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يؤكد استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات ويدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية
بث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير داخل الأندية ومراكز الشباب بالجيزة
الاتحاد الأوروبي يحذر من كارثة إنسانية بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر
مدبولي: الدولة تبني مدنًا ذكية وتربط المحافظات بشبكة طرق هي الأكبر في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يهنئ رئيسي تركيا والنمسا بذكرى العيد القومي
رئيس الوزراء: مصر ماضية في طريق الإصلاح الشامل وبناء دولة حديثة
مدبولي: مبادرة حياة كريمة إحدى أكبر مشروعات تنمية الريف على مستوى العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مدبولي: الدولة تبني مدنًا ذكية وتربط المحافظات بشبكة طرق هي الأكبر في الشرق الأوسط

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
منار عبد العظيم

قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة المصرية تعمل على إنشاء مدن ذكية متكاملة تُدار بأحدث النظم التكنولوجية لتواكب التطور العالمي وتوفر جودة حياة تليق بالمواطن المصري.


وأضاف خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  أن الدولة أعادت بناء شبكة ضخمة من الطرق والكباري تُعد من الأكبر في الشرق الأوسط، لربط المحافظات والمدن الجديدة وتعزيز التنمية في مختلف المناطق.

تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تمضي في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي تمثل مشروعًا قوميًا ضخمًا لتغيير واقع الحياة في الريف المصري، من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

مبادرة "100 مليون صحة"

كما أكد أن الحكومة مستمرة في مبادرة "100 مليون صحة" التي حققت نجاحًا كبيرًا في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، في إطار بناء منظومة رعاية صحية متكاملة تضمن خدمات طبية لائقة لكل المواطنين.

