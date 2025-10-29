مدبولي: الدولة تبني مدنًا ذكية وتربط المحافظات بشبكة طرق هي الأكبر في الشرق الأوسط

قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة المصرية تعمل على إنشاء مدن ذكية متكاملة تُدار بأحدث النظم التكنولوجية لتواكب التطور العالمي وتوفر جودة حياة تليق بالمواطن المصري.



وأضاف خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن الدولة أعادت بناء شبكة ضخمة من الطرق والكباري تُعد من الأكبر في الشرق الأوسط، لربط المحافظات والمدن الجديدة وتعزيز التنمية في مختلف المناطق.

تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تمضي في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي تمثل مشروعًا قوميًا ضخمًا لتغيير واقع الحياة في الريف المصري، من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

مبادرة "100 مليون صحة"

كما أكد أن الحكومة مستمرة في مبادرة "100 مليون صحة" التي حققت نجاحًا كبيرًا في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، في إطار بناء منظومة رعاية صحية متكاملة تضمن خدمات طبية لائقة لكل المواطنين.