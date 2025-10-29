مدبولي: الدولة أولت اهتماما كبيرا بالأجهزة الرقابية لتحقيق الشفافية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بجهازها الأعلى للمحاسبات، باعتباره أحد ركائز النزاهة والشفافية في إدارة المال العام.

تمكين الأجهزة الرقابية وتعزيز استقلاليتها

وأضاف أن الحكومة تعمل على تمكين الأجهزة الرقابية وتعزيز استقلاليتها لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة المالية والإدارية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي"، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة عملية إصلاح مالي وإداري غير مسبوقة، كان هدفها تحقيق الانضباط المالي وتطوير الأداء الحكومي، مما مكّن الدولة من مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.