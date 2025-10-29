هل هاتفك منهم.. طرح تحديث نظام التشغيل HyperOS 3 لهذه الأجهزة

بدأت شاومي بطرح نظام التشغيل HyperOS 3 لمجموعة جديدة من الأجهزة، تشمل العديد من أجهزة شاومي اللوحية، وهواتف Redmi K-series، وسلسلة Xiaomi Watch S4، وبعض أجهزة تلفزيون شاومي.

يتضمن هذا التحديث، المبني على نظام أندرويد 16، العديد من التحسينات في جميع أنحاء النظام، بما في ذلك تخصيص شاشة القفل بشكل أفضل، وإمكانيات ذكاء اصطناعي موسعة، والعديد من الميزات الجديدة، وأداءً مُحسّنًا، وتكاملاً أفضل بين الأجهزة.



بدأت شركة Xiaomi في طرح تحديث HyperOS 3 لهذه الأجهزة وهي كالتالي

شاومي ميكس فليب 2

شاومي سيفي 5 برو

ريدمي كيه 80

ريدمي توربو 4 برو

ريدمي توربو 4

شاومي باد 7 الترا

شاومي باد 7S برو 12.4

شاومي باد 7 برو

شاومي باد 7

ريدمي كي باد

سلسلة تلفزيون Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025

سلسلة تلفزيون Xiaomi TV S Pro Mini LED

سلسلة تلفزيون Xiaomi TV S Mini LED 2025

ساعة شاومي S4 الرياضية

ساعة شاومي S4

ساعة شاومي S4 eSIM

ساعة Xiaomi Watch S4 eSIM إصدار الذكرى السنوية الخامسة عشرة

ساعة شاومي S4 (41 مم)

إذا كان جهاز Xiaomi الخاص بك مدرجًا في القائمة وكنت تعيش في منطقة مدعومة، فيجب أن تتمكن من تنزيل التحديث بالانتقال إلى الإعدادات > حول الهاتف > تحديثات النظام .



قائمة تحديثات Xiaomi HyperOS 3



أما بالنسبة لطرح HyperOS 3 عالميًا، فقد أطلقته شاومي في وقت سابق من هذا الأسبوع ، بدءًا من هاتفي Xiaomi 15T و15T Pro. ووفقًا للجدول الزمني الرسمي، من المتوقع أن يصل التحديث إلى أكثر من اثني عشر جهازًا بحلول الشهر المقبل. يمكنك الاطلاع على الجدول الزمني الكامل للطرح العالمي هنا .