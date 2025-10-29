قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 104 شهداء بينهم 46 طفلا و253 مصابا
إصابة أحمد شريف تُبعده عن الزمالك أمام البنك الأهلي
وزيرا المالية والسياحة: 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية
محمد فريد: الابتكارات المالية تتطلب أطرًا رقابية مرنة تحافظ على استقرار الأسواق
ارتفاع عدد شهداء مجـ.ـازر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ مساء أمس لـ 100 شهيد
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول كبير بحزب الله
أولياء أمور: بنحل التقييمات لولادنا عشان مضغوطين.. والمدرسين بيقولوا "خط ماما حلو"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
إحالة دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد إلى المحكمة المختصة
مفاجأة جديدة أعلنتها البريد.. سلفة 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات
حجز دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني للحكم
«الصحة» تبحث إنجازات المرحلة الأولى من تنمية الأسرة وتستعد للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هل هاتفك منهم.. طرح تحديث نظام التشغيل HyperOS 3 لهذه الأجهزة

لمياء الياسين

بدأت شاومي بطرح نظام التشغيل HyperOS 3 لمجموعة جديدة من الأجهزة، تشمل العديد من أجهزة شاومي اللوحية، وهواتف Redmi K-series، وسلسلة Xiaomi Watch S4، وبعض أجهزة تلفزيون شاومي. 

يتضمن هذا التحديث، المبني على نظام أندرويد 16، العديد من التحسينات في جميع أنحاء النظام، بما في ذلك تخصيص شاشة القفل بشكل أفضل، وإمكانيات ذكاء اصطناعي موسعة، والعديد من الميزات الجديدة، وأداءً مُحسّنًا، وتكاملاً أفضل بين الأجهزة.


بدأت شركة Xiaomi في طرح تحديث HyperOS 3 لهذه الأجهزة وهي كالتالي

شاومي ميكس فليب 2
شاومي سيفي 5 برو
ريدمي كيه 80
ريدمي توربو 4 برو
ريدمي توربو 4
شاومي باد 7 الترا
شاومي باد 7S برو 12.4
شاومي باد 7 برو
شاومي باد 7
ريدمي كي باد
سلسلة تلفزيون Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025
سلسلة تلفزيون Xiaomi TV S Pro Mini LED
سلسلة تلفزيون Xiaomi TV S Mini LED 2025
ساعة شاومي S4 الرياضية
ساعة شاومي S4
ساعة شاومي S4 eSIM
ساعة Xiaomi Watch S4 eSIM إصدار الذكرى السنوية الخامسة عشرة
ساعة شاومي S4 (41 مم)
إذا كان جهاز Xiaomi الخاص بك مدرجًا في القائمة وكنت تعيش في منطقة مدعومة، فيجب أن تتمكن من تنزيل التحديث بالانتقال إلى الإعدادات > حول الهاتف > تحديثات النظام .


قائمة تحديثات Xiaomi HyperOS 3


أما بالنسبة لطرح HyperOS 3 عالميًا، فقد أطلقته شاومي في وقت سابق من هذا الأسبوع ، بدءًا من هاتفي Xiaomi 15T و15T Pro. ووفقًا للجدول الزمني الرسمي، من المتوقع أن يصل التحديث إلى أكثر من اثني عشر جهازًا بحلول الشهر المقبل. يمكنك الاطلاع على الجدول الزمني الكامل للطرح العالمي هنا .

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

عملات تذكارية

كيف أحصل على العُملات التذكارية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير | اعرف الطريقة

المتهمون

القبض على 3 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بأسيوط

المتهم

وقف أعلى منزله بدون ملابس علوية.. القبض على شخص هدد أخر بسلاح أبيض بكفر الشيخ

حريق هائل بالمحلة

السيطرة على حريق مصنع سجاد بسبب ماس كهربائي بالمحلة

بالصور

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة

تفتيح طبيعي بدون مواد كيميائية.. جربي وصفات الكركم والعسل لبشرة أكثر إشراقًا

وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة

أطعمة السعادة الصغيرة.. 6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل الأبيض بريحة المشاوى

الأرز البسمتي

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

