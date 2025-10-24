قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيللي كريم تهنئ حاتم صلاح بالزفاف
منتخب الناشئين.. حلم استعادة أمجاد 1997 في مونديال قطر
أستاذ علوم سياسية لـ صدى البلد: تحركات مصر الأخيرة رسالة حاسمة بأن القاهرة لن تسمح بانهيار التهدئة في غزة
مصطفى شوبير يدعم الطفل ضيف المران قبل سفره لزرع نخاع
هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي
أونروا: يجب أن توقف إسرائيل عمليات الضم المتزايدة في الضفة الغربية
وزير الري: اطلاق 27 تطبيقا رقيمًا لمتابعة مناوبات الترع ومنشآت السيول
أسبوع حافل بالفعاليات العلمية واجتماعات المجالس.. حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي
التعليم العالي: تفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات
خبير: العالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير
أذكار الصباح.. رددها في هذا اليوم المبارك تتنزل عليك الخيرات
مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ .. الأسباب والأعراض
تكنولوجيا وسيارات

بسعر اقتصادي.. شاومي تذهل المستخدمين بإمكانات ساعة Redmi Watch 6

Redmi Watch 6
Redmi Watch 6
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة شاومي، رسميا عن إطلاق Redmi Watch 6 في الصين، وهي أحدث ساعة ذكية اقتصادية من الشركة تتميز بشاشة AMOLED كبيرة، عمر بطارية طويل، وتكامل عميق مع نظام HyperOS الجديد.

إلى جانب الساعة الذكية، كشفت شاومي أيضا عن هاتفيها الجديدين Redmi K90 وRedmi K90 Pro Max، ضمن حدث تقني ضخم يعزز تكامل منتجاتها الذكية تحت مظلة نظام HyperOS.

مواصفات Redmi Watch 6

تأتي ساعة شاومي الجديدة، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 2.07 بوصة بدقة 432×514 بكسل، وسطوع يصل إلى 2000 شمعة، مع معدل تحديث 60 هرتز.


تتميز الشاشة بحواف نحيفة جدا لا تتجاوز 2 ملم ونسبة شاشة إلى جسم تبلغ 82%، كما تحميها زجاجة منحنية 2.5D،
وتدعم الساعة ميزة Always-On Display الملونة بتردد 5 هرتز لعرض الوقت والإشعارات حتى عند إيقاف الشاشة.

Redmi Watch 6 

تعتمد ساعة Redmi Watch 6 على إطار من الألمنيوم عالي المتانة، وتزن 31 جراما فقط دون السوار، بأبعاد 46.45 × 40.03 × 9.94 ملم، وتعتمد تصميما ثنائي الأزرار، أحدهما تاج من الفولاذ المقاوم للصدأ أعيد تصميمه، والآخر زر جانبي للوصول السريع إلى الوظائف الأساسية.


كما تدعم الساعة الأساور القابلة للاستبدال بسهولة، وتتوفر بخيارات من السيليكون والجلد النباتي.


تعمل الساعة بنظام HyperOS 3، ما يتيح اتصالا سلسا مع الهواتف الذكية، وأجهزة المنزل الذكية، وحتى السيارات، كما يمكن للمستخدمين التحكم في الأجهزة المنزلية، وفتح السيارات المدعومة، واستقبال إشعارات تفاعلية مباشرة من الساعة.

Redmi Watch 6 

كما تدعم الساعة المساعد الصوتي Xiao Ai، وتتيح لمستخدمي أندرويد الرد على رسائل WeChat مباشرة من المعصم.

تحتوي Redmi Watch 6 على بطارية بسعة 550 مللي أمبير تدعم الشحن المغناطيسي، وتوفر 24 يوما من الاستخدام في الوضع الأساسي، و12 يوما في الاستخدام العادي، و7 أيام عند تشغيل شاشة AOD.

كما تضم الساعة محرك اهتزاز خطي يقدم أكثر من 20 نمطا لمؤثرات لمسية متنوعة.

وتدعم الساعة أنظمة تحديد المواقع GNSS مزدوجة التردد L1 وتعمل مع GPS وGLONASS وGalileo وQZSS وBeiDou.
 

وتشمل ميزات الصحة بـ Redmi Watch 6، تتبع معدل ضربات القلب على مدار الساعة، وقياس الأكسجين في الدم SpO₂، وتتبع النوم والإجهاد، ومتابعة صحة المرأة، كما تحمل تصنيف 5ATM لمقاومة الماء، ما يجعلها مناسبة للسباحة والأنشطة المائية الخفيفة.

تدعم الساعة أكثر من 150 وضعا رياضيا، مع التعرف التلقائي على المشي والجري وركوب الدراجات، كما تحتوي على دعما لتقنية Bluetooth 5.4 وNFC وميزات مثل تشغيل الموسيقى، التسجيل الصوتي، البوصلة، حالة الطقس، مزامنة التقويم، والتحكم بالكاميرا عن بعد.

تتوافر الساعة بسعر 599 يوان صيني (نحو 84 دولارا)، بثلاثة ألوان أنيقة: الأزرق، والأسود، والفضي.

شاومي Redmi Watch 6 ساعة ذكية ساعة شاومي الجديدة

