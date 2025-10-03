سلسلة شاومي 17 تحقق مليون عملية بيع في أسبوع واحد

أعلنت شركة شاومي عن تحقيق سلسلة هواتفها الجديدة Xiaomi 17 إنجازا كبيرا في المبيعات، حيث تجاوزت حاجز المليون وحدة مباعة خلال أيام قليلة من إطلاقها في الصين أواخر الشهر الماضي، وفقا لما كشفه رئيس الشركة "لو ويبينج" عبر منصة Weibo.



وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، تضم سلسلة شاومي ثلاثة طرازات: Xiaomi 17، و17 Pro، و17 Pro Max، وقد تم الكشف عنها رسميا قبل أسبوع فقط.

وأكد ويبينج أن هذا الإنجاز تحقق في وقت قياسي مقارنة بجميع الإصدارات السابقة من الشركة، مما دفع شاومي إلى زيادة وتيرة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد.



مواصفات بارزة في سلسلة Xiaomi 17



يتميز هاتفا Xiaomi 17 Pro و17 Pro Max بشاشة ثانوية في الجهة الخلفية، ويعملان بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الجديد. كما تم تحسين الكاميرات، ويأتي إصدار Pro Max ببطارية ضخمة بسعة 7500 مللي أمبير.



أما هاتف Xiaomi 17 الأساسي، فهو مزود أيضا بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، ويحتوي على بطارية مصنوعة من السيليكون كاربون بسعة 7000 مللي أمبير، بالإضافة إلى نظام كاميرا خلفية ثلاثي العدسات.

تعكس هذه الأرقام المبكرة نجاحا تجاريا لافتا لسلسلة Xiaomi 17، وتؤكد مكانة الشركة كـ منافس قوي في سوق الهواتف الذكية، خاصة في فئة الأجهزة الرائدة.

جدير بالذكر أن شركة شاومي، أطلقت مؤخرا أول ثلاجة فرنسية عالية الفئة تحت اسم Mijia Refrigerator Pro Micro-Ice Fresh French 560L وتأتي بسعة إجمالية 560 لتر منها 360 لتر للتبريد و200 لتر للتجميد.

تعتمد ثلاجة شاومي الجديدة على نظام تبريد مزدوج مع مبخرين ومراوح منفصلة لكل جزء ما يضمن تبريد فعال ومنع اختلاط الروائح بين الأقسام وتتميز الثلاجة بدقة عالية في التحكم بدرجة الحرارة حيث تبلغ نسبة التذبذب 0.5 درجة مئوية في الحجرة الرئيسية و0.1 درجة مئوية في منطقة التخزين الدقيق.