تقليد آبل لم يشفع لـ شاومي 17.. تخفيض الشحنات بنسبة 20% بسبب ضعف الطلب

أفاد تحليل حديث بأن شركة شاومي (Xiaomi) قد اضطرت إلى تخفيض شحناتها من الهواتف الرائدة الجديدة لسلسلة Xiaomi 17 بنسبة تصل إلى 20%، وذلك بسبب ضعف الإقبال عليها. وأشار التقرير إلى أن استراتيجية الشركة "الجريئة" في تقليد هواتف iPhone 17 لم تنجح في تحفيز المبيعات بالشكل المتوقع.

تقليد "آيفون 17" يضر بالمبيعات الأساسية

ذكر التحليل أن المشكلة الرئيسية تكمن في طراز Xiaomi 17 الأساسي، الذي لم يحقق نجاحاً يذكر. هذا الطراز، الذي لا يماثل تماماً تصميم iPhone 17 Pro الجديد، يشهد انخفاضاً في الطلب، وهو ما أدى إلى تراجع أداء السلسلة ككل.

بينما نوه التقرير إلى أن طرازات Xiaomi 17 Pro و Xiaomi 17 Pro Max تحقق نجاحاً أكبر نسبياً بفضل تصميمهما الجريء الذي يحاكي iPhone 17 Pro وإضافة شاشة خلفية مبتكرة. ومع ذلك، أشار المحللون إلى أن نجاح الطرازين المتقدمين غير كافٍ لتعويض الخسارة في طلب على الطراز الأساسي.

وأوضح التقرير أن تصميم Xiaomi المستوحى من iPhone 17، على الرغم من كونه "خدعة تسويقية قوية"، إلا أنه لم يكن كافياً لتمييز الهواتف في سوق تهيمن عليه حالياً هواتف آبل التي لاقت ترقية تصميمية كان ينتظرها المستهلكون لسنوات.

هاتف "جبار" يفتقر إلى ميزة التميز

قال التحليل إن هواتف Xiaomi 17 Pro و Pro Max هي "أجهزة مذهلة" من الناحية التقنية وليست مجرد "ألعاب gimmick".

وذكر التقرير أن هذه الهواتف هي أول من يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الجديد، كما أن جودة كاميراتها "خارج هذا العالم" وتجعل هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra يبدو وكأنه "منتج قديم".

ولكن، إضافة الشاشة الخلفية لم تكن كافية لترجيح كفة شاومي على iPhone 17 Pro في نظر المستهلكين.

الحاجة إلى خريطة طريق تركز على الذكاء الاصطناعي

خلص التحليل إلى أن شاومي ستحتاج على الأرجح إلى التوقف عن الاعتماد على تقليد التصاميم والعودة إلى تسويق الميزات المستقبلية المبتكرة لتظل منافساً قوياً.

ورأى المحللون أن هذا يتطلب من شاومي التركيز على خريطة طريق أفضل للذكاء الاصطناعي (AI)، خاصة في الوقت الذي لا تزال فيه آبل تعاني من مشكلات في باقة أدوات وميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها (Apple Intelligence).