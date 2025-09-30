قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريم شحاتة: حسين الشحات لن يرحل عن الأهلي بسبب مباراة الزمالك
اليوم.. الفصل في دعوى الحجر على ممتلكات نوال الدجوي
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 30-9-2025
قانون الطفل يلزم أولياء الأمور بضوابط صارمة لتسجيل المواليد في الخارج
فجوة العرض والطلب تهدد خطة كورسيا.. وإياتا تطالب بخطوات حكومية عاجلة
3 أعمال نبوية كان الرسول يبدأ بها يومه.. احرص عليها
انجراف سفينة شحن هولندية عقب استهدافها بهجوم في خليج عدن
بعد الانخفاض الأخير.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
دعاء بعد صلاة الفجر يقضي حاجتك.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
في الشدة تظهر معادن الرجال.. محمد هاني يوجّه رسالة لـ لاعبي الأهلي
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تقليد آبل لم يشفع لـ شاومي 17.. تخفيض الشحنات بنسبة 20% بسبب ضعف الطلب

شاومي 17
شاومي 17
احمد الشريف

أفاد تحليل حديث بأن شركة شاومي (Xiaomi) قد اضطرت إلى تخفيض شحناتها من الهواتف الرائدة الجديدة لسلسلة Xiaomi 17 بنسبة تصل إلى 20%، وذلك بسبب ضعف الإقبال عليها. وأشار التقرير إلى أن استراتيجية الشركة "الجريئة" في تقليد هواتف iPhone 17 لم تنجح في تحفيز المبيعات بالشكل المتوقع.

تقليد "آيفون 17" يضر بالمبيعات الأساسية

ذكر التحليل أن المشكلة الرئيسية تكمن في طراز Xiaomi 17 الأساسي، الذي لم يحقق نجاحاً يذكر. هذا الطراز، الذي لا يماثل تماماً تصميم iPhone 17 Pro الجديد، يشهد انخفاضاً في الطلب، وهو ما أدى إلى تراجع أداء السلسلة ككل.

بينما نوه التقرير إلى أن طرازات Xiaomi 17 Pro و Xiaomi 17 Pro Max تحقق نجاحاً أكبر نسبياً بفضل تصميمهما الجريء الذي يحاكي iPhone 17 Pro وإضافة شاشة خلفية مبتكرة. ومع ذلك، أشار المحللون إلى أن نجاح الطرازين المتقدمين غير كافٍ لتعويض الخسارة في طلب على الطراز الأساسي.

وأوضح التقرير أن تصميم Xiaomi المستوحى من iPhone 17، على الرغم من كونه "خدعة تسويقية قوية"، إلا أنه لم يكن كافياً لتمييز الهواتف في سوق تهيمن عليه حالياً هواتف آبل التي لاقت ترقية تصميمية كان ينتظرها المستهلكون لسنوات.

هاتف "جبار" يفتقر إلى ميزة التميز

قال التحليل إن هواتف Xiaomi 17 Pro و Pro Max هي "أجهزة مذهلة" من الناحية التقنية وليست مجرد "ألعاب gimmick".

 وذكر التقرير أن هذه الهواتف هي أول من يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الجديد، كما أن جودة كاميراتها "خارج هذا العالم" وتجعل هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra يبدو وكأنه "منتج قديم".

ولكن، إضافة الشاشة الخلفية لم تكن كافية لترجيح كفة شاومي على iPhone 17 Pro في نظر المستهلكين.

الحاجة إلى خريطة طريق تركز على الذكاء الاصطناعي

خلص التحليل إلى أن شاومي ستحتاج على الأرجح إلى التوقف عن الاعتماد على تقليد التصاميم والعودة إلى تسويق الميزات المستقبلية المبتكرة لتظل منافساً قوياً.

ورأى المحللون أن هذا يتطلب من شاومي التركيز على خريطة طريق أفضل للذكاء الاصطناعي (AI)، خاصة في الوقت الذي لا تزال فيه آبل تعاني من مشكلات في باقة أدوات وميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها (Apple Intelligence).

شاومي 17 Xiaomi شركة شاومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

دفن الميت

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ بالأوقاف: بدع تضر بالإسلام

امام عاشور

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سقوط عدد من الطلاب أثناء تدافعهم للخروج

سقوط عدد من الطلاب أثناء تدافعهم للخروج من مدرستهم بأكتوبر .. ومعاقبة مسئول الإشراف

ترشيحاتنا

الزراعة

منحة مناخية.. كيف يؤثر انخفاض درجات الحرارة على المحاصيل الزراعية؟

جولة اليوم

رئيسة المجلس القومي للمرأة تتفقد وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة

رئيس جامعة المنصورة ورئيس المجلس القومي للمرأة يشهدان فعاليات ندوة "معًا بالوعي نحميها"

رئيس جامعة المنصورة ورئيس المجلس القومي للمرأة يشهدان فعاليات ندوة "معًا بالوعي نحميها"

بالصور

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ اس كلاس V12 لعام 2026

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

شاهد نيسان باترول نيسمو 2026 في السعودية

باترول نيسمو موديل 2026
باترول نيسمو موديل 2026
باترول نيسمو موديل 2026

الصين تطلق نظاما جديدا لتنظيم تصدير السيارات الكهربائية بداية 2026

استيراد السيارات
استيراد السيارات
استيراد السيارات

تفاحة كل يوم .. ماذا يحدث لجسمك عندما تأكلها؟

فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد