رسميًا.. شاومي تكشف عن خارطة طريق تحديث أندرويد 16 لأجهزتها

في خطوة طال انتظارها من قبل ملايين المستخدمين حول العالم، كشفت شركة شاومي رسميًا عن الجدول الزمني وخارطة الطريق لوصول تحديث أندرويد 16، الذي سيتم دمجه ضمن الإصدار الجديد من واجهة المستخدم الخاصة بالشركة HyperOS 3.0.

يأتي هذا الإعلان ليضع حداً للتكهنات ويقدم رؤية واضحة حول الأجهزة التي ستتلقى التحديث ومراحل وصوله خلال الأشهر القادمة، مؤكدًا التزام الشركة بدعم مجموعة واسعة من هواتفها.

أول هواتف شاومي التي ستحصل على تحديث اندرويد 16

كما هو متوقع، ستحصل سلسلة الهواتف الرائدة الأحدث على التحديث أولاً. ووفقًا للبيان الرسمي، ستبدأ مرحلة الإطلاق الأولى في الربع الأخير من عام 2025، وتحديدًا خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وستشمل هذه الموجة أجهزة سلسلة Xiaomi 15 التي تم إطلاقها مؤخرًا، بما في ذلك طرازات Xiaomi 15 و 15 Pro و 15 Ultra. وإلى جانبها، سيصل التحديث أيضًا إلى أحدث هواتف الشركة القابلة للطي، Xiaomi MIX Fold 5، بالإضافة إلى الأجهزة اللوحية الرائدة Xiaomi Pad 7 و Pad 7 Pro.

هواتف الفئة المتوسطة ضمن خطة العملاق الصيني للحصول على اندرويد 16

مع بداية العام الجديد، ستوسع شاومي من نطاق التحديث ليشمل مجموعة أكبر من الأجهزة. فخلال الربع الأول من عام 2026، من المقرر أن يصل تحديث HyperOS 3.0 المبني على أندرويد 16 إلى هواتف الفئة العليا من الجيل السابق، وعلى رأسها سلسلة Xiaomi 14 بالكامل.

كما ستشمل هذه المرحلة أيضًا هواتف الفئة المتوسطة العليا الأكثر شعبية من علامة Redmi التجارية، وتحديدًا هواتف سلسلة Redmi Note 14 Pro و Redmi K70.

الفئة الاقتصادية من هواتف شاومي لن تحرم من التحديثات:

ابتداءً من الربع الثاني من عام 2026، ستبدأ شاومي في طرح التحديث على نطاق أوسع ليشمل عددًا كبيرًا من هواتفها في الفئة المتوسطة والاقتصادية. ستكون الأولوية للأجيال الأحدث من سلسلة Redmi Note، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من هواتف POCO التي حققت نجاحًا كبيرًا في الأسواق العالمية.

وأكدت الشركة أن عملية التحديث ستستمر على مدار العام لتغطي أكبر عدد ممكن من الأجهزة المؤهلة، وأنها ستنشر قوائم مفصلة للطرازات المتبقية مع اقتراب كل مرحلة من مراحل الإطلاق.