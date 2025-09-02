شاومي تُحدث ثورة في الفئة المتوسطة بإطلاق سلسلة Redmi Note 15

في خطوة من المتوقع أن تعيد رسم خريطة المنافسة في سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى، كشفت شركة شاومي رسميًا عن سلسلتها الجديدة والمنتظرة Redmi Note 15، وذلك خلال حدث إطلاق خاص أقيم في الصين.

تتألف السلسلة من ثلاثة طرازات مصممة لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من المستخدمين: الطراز الأساسي Redmi Note 15، والطراز المتقدم Redmi Note 15 Pro، والطراز الرائد في السلسلة Redmi Note 15 Pro+.

وتأتي السلسلة الجديدة بترقيات جذرية مقارنة بالأجيال السابقة، حيث تركز شاومي على تقديم مواصفات كانت حكرًا على الهواتف الرائدة، مثل قدرات الشحن الفائقة، والكاميرات المتقدمة، والبطاريات العملاقة، مع الحفاظ على استراتيجيتها في تقديم أسعار تنافسية للغاية.

Redmi Note 15 Pro+.. القوة المطلقة في التصوير والأداء

يتربع هاتف Redmi Note 15 Pro+ على عرش السلسلة، مستهدفًا المستخدمين الباحثين عن تجربة متكاملة دون مساومات.

ولأول مرة في تاريخ السلسلة، يأتي الهاتف مزودًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4، الذي يقدم أداءً قويًا وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

أما في قسم التصوير، فيحدث الهاتف نقلة نوعية بنظام كاميرا ثلاثي، تتصدره عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بمثبت بصري (OIS) لصور وفيديوهات أكثر ثباتًا ووضوحًا، بالإضافة إلى عدسة تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل للتقريب البصري، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل.

ولمواكبة هذا الأداء، زودت شاومي الهاتف ببطارية عملاقة بسعة 7000 مللي أمبير، مع دعم للشحن السريع الصاروخي بقوة 90 واط، القادر على شحن نسبة كبيرة من البطارية في دقائق معدودة.

Redmi Note 15 Pro.. التوازن المثالي

يقدم طراز Redmi Note 15 Pro معادلة متوازنة تجمع بين الأداء القوي والسعر الجذاب.

يعتمد الهاتف على معالج Mediatek Dimensity 7400 Ultra الفعال، ويشترك مع شقيقه الأكبر في البطارية الضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، مع دعم للشحن السريع بقوة 45 واط.

ويأتي بنظام كاميرا ثلاثي يتضمن عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية، مما يجعله خيارًا ممتازًا للمستخدمين الذين يركزون على عمر البطارية والأداء العام.

Redmi Note 15.. قيمة استثنائية للمبتدئين

يكتمل عقد السلسلة مع هاتف Redmi Note 15 الأساسي، الذي يهدف إلى السيطرة على الفئة الاقتصادية. ورغم سعره المنخفض، لم تبخل شاومي في مواصفاته، حيث يقدم شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz، وبطارية ضخمة بسعة 5800 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 45 واط، بالإضافة إلى معالج Mediatek Dimensity 6400 المناسب للمهام اليومية والألعاب الخفيفة.

وتشترك جميع الطرازات في شاشات AMOLED فائقة السطوع، وتعمل بأحدث نظام تشغيل أندرويد 15 مع واجهة HyperOS 2، كما حصلت جميعها على شهادة مقاومة الماء والغبار المتقدمة IP68/IP69K، في خطوة غير مسبوقة في هذه الفئة.

الأسعار والتوافر

انطلقت السلسلة في السوق الصيني بأسعار تبدأ من حوالي 155 دولارًا أمريكيًا للطراز الأساسي، و210 دولارات لنسخة Pro، وتصل إلى 278 دولارًا لطراز Pro+ الرائد.

ومن المتوقع أن تصل سلسلة Redmi Note 15 إلى الأسواق العالمية والمصرية خلال الأشهر القليلة القادمة، على أن يتم الإعلان عن الأسعار المحلية الرسمية عند الإطلاق.