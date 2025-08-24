بطارية ضخمة وسعر منافس.. شاومي تكشف عن Redmi Note 15R

أعلنت شاومي عن توسيع سلسلة Note في الصين بإطلاق هاتف Redmi Note 15R، الذي يتميز ببطارية ضخمة وتقنيات شحن متقدمة، ما يجعله خيارا مثاليا للمستخدمين الباحثين عن أداء طويل الأمد وسعر مناسب.

مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 15R

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يتميز هاتف شاومي الجديد Redmi Note 15R، بشاشة من نوع LCD بقياس 6.9 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 144 هرتز، وسطوع يصل إلى 850 شمعة،كما يدعم اللمس أثناء البلل ومعدل استجابة للمس يبلغ 288 هرتز، مما يعزز تجربة الألعاب والتفاعل السريع.

ويعمل هاتف شاومي Redmi Note 15R، بمعالج Snapdragon 6s Gen 3 بدقة تصنيع 6 نانومتر وتردد يصل إلى 2.3GHz، ويأتي مع ذاكرة رام من نوع LPDDR4X بعسة 8 أو 12 جيجابايت، وتخزين من نوع UFS 2.2 بسعة 256 أو 512 جيجابايت، ما يضمن أداء جيدا للاستخدام اليومي والألعاب.

ويبلغ وزن الهاتف 217 جراما وسمكه 8.4 ملم، ويأتي بتصنيف IP64 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، ويتوفر بثلاثة ألوان تشمل الأبيض ، الأسود ، والبنفسجي .

هاتف شاومي Redmi Note 15R

ومن أبرز مزايا هاتف شاومي Redmi Note 15R، بطاريته الضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، والمصنوعة بتقنية السيليكون كربون، التي تقول شاومي إنها قادرة على الحفاظ على كفاءتها لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وتدعم البطارية الشحن السلكي السريع بقوة 33 وات، بالإضافة إلى ميزة الشحن العكسي بقوة 18 وات، والتي تتيح استخدام الهاتف لشحن أجهزة أخرى، مثل الهواتف وسماعات الأذن.

ويضم هاتف Redmi Note 15R، كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، كما يدعم تقنية Dolby Atmos، ويقدم تعزيزا للصوت بنسبة 200%، ما يجعله مثاليا لتجربة الوسائط المتعددة.

ويعمل الجهاز بنظام HyperOS 2 المبني على أندرويد 15، وتعد شاومي المستخدمين بأداء سلس ومستقر لمدة 48 شهرا، كما يدعم الهاتف تقنيات مثل Wi-Fi 5، Bluetooth 5.1، NFC، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء للتحكم بالأجهزة المنزلية.

سعر هاتف شاومي Redmi Note 15R

يتوافر هاتف شاومي Redmi Note 15R للبيع فس ال صين بسعر يبدأ من 210 دولار للنسخة بسعة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، حتى الآن، لم تؤكد شاومي نية طرح Redmi Note 15R خارج السوق الصينية، لكن مواصفاته المتقدمة وسعره المناسب يجعله خيارا واعدا في الفئة الاقتصادية، خصوصا لمن يبحث عن بطارية تدوم طويلا.