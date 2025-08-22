شاومي تزلزل الأسواق بإطلاق Redmi Note 15 Pro وPro+ بمواصفات خارقة

أعلنت شركة شاومي، رسميا عن سلسلة Redmi Note 15 في الصين، حيث جاء طرازا Pro بتحسينات ملحوظة مقارنة بالإصدارات السابقة في مجالات رئيسية مثل الشاشة والمعالج وسعة البطارية.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يحمل كل من Redmi Note 15 Pro وNote 15 Pro+ شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.83 بوصة بدقة 1280 × 2772 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع محلي يصل إلى 3200 شمعة في المتر المربع.

كما تتميز الشاشة بدقة ألوان 12 بت وزودت بزجاج Dragon Crystal من شاومي لزيادة الحماية.

يأتي Redmi Note 15 Pro+ مع أحدث معالج Snapdragon 7s Gen 4 من كوالكوم، والذي حل محل معالج الجيل الثالث الموجود في الطراز السابق، مع تحسينات بنسبة 7% في أداء وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.

ويعمل المعالج مع غرفة تبخير بحجم 5200 ملم مربع، كما طرح شاومي إصدار Satellite Messaging من Redmi Note 15 Pro+، وهو الأول من نوعه في هواتف ريدمي.

هاتف Redmi Note 15 Pro+

أما Redmi Note 15 Pro فيعتمد على معالج ميدياتك Dimensity 7400 Ultra، وهو نسخة محسنة من معالج Dimensity 7300 الموجود في Note 14 Pro.

تم تزويد كلا الهاتفين ببطاريات بسعة 7000 مللي أمبير، مقارنة بسعات 5500 و6200 مللي أمبير في الطرازات السابقة.

يدعم Redmi Note 15 Pro+ شحنا سلكيا بسرعة 90 وات، بينما يدعم Note 15 Pro شحنا بسرعة 45 وات، كما يمكن استخدام الهاتفين كـ بطاريات متنقلة بفضل دعم الشحن العكسي السلكي بسرعة 22.5 وات.

Redmi Note 15 Pro

احتفظت الهواتف بنفس إعدادات الكاميرا الموجودة في الإصدارات السابقة، حيث يضم Redmi Note 15 Pro+ كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر OV Light Hunter 800، وعدسة بورتريه بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 2.5× وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

بينما يحتوي Redmi Note 15 Pro على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر LYT-600، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

يدعم كلا الطرازين مقاومة الغبار والماء بمعايير IP68 وIP69K، ويعملان بنظام شاومي HyperOS 2 المبني على أندرويد 15.

يتوفر Redmi Note 15 Pro بألوان الأسود، والأبيض، والأزرق السماوي، والبنفسجي، ويبدأ سعره من حوالي 208 دولارات للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت، ويصل إلى 264 دولارا للإصدار بسعة 12 + 512 جيجابايت.

أما Redmi Note 15 Pro+ فيتوفر بألوان الأسود، والأبيض ، والأزرق السماوي، والبنفسجي، ويبدأ سعره من 278 دولارا للإصدار 12 + 256 جيجابايت، ويصل إلى 334 دولارا للإصدار بسعة 16 + 512 جيجابايت، أما إصدار Satellite بسعة 16 + 512 جيجابايت فيأتي بسعر 348 دولارا.