شاومي تكشف عن Redmi Note 15 بمعالج قوي وبطارية عملاقة

أعلنت شركة شاومي، عن أحدث هواتفها الذكية تحت اسم Redmi Note 15 إلى جانب الإصدارات الأعلى Note 15 Pro وNote 15 Pro Plus، حيث يأتي الهاتف الجديد بتحسينات ملحوظة مقارنة بالإصدار السابق Redmi Note 14 5G، من بينها بطارية أكبر، شاشة أكثر سطوعا، وعدد من الترقيات الأخرى.

مواصفات شاومي Redmi Note 15

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يأتي هاتف شاومي Redmi Note 15، بشاشة من نوع OLED بقياس 6.77 بوصة تدعم معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 3200 شمعة، مع دقة +Full HD، كما تم تزويده بحساس بصمة مدمج أسفل الشاشة.

يعمل هاتف شاومي Redmi Note 15، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 6 Gen 3، ويطرح بعدة خيارات من الذاكرة تشمل 6 جيجابايت رام مع 128 جيجابايت تخزين، مع استخدام ذاكرة UFS 2.2 للتخزين وLPDDR4X للرام، ويعمل الهاتف بنظام HyperOS 2 المبني على أندرويد 15.

من حيث التصوير، يتمتع هاتف شاومي Redmi Note 15، بكاميرا خلفية مزدوجة تتضمن مستشعر رئيسي من نوع Light Fusion 400 بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 إلى جانب كاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل مخصصة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

شاومي Redmi Note 15

زودت شاومي هاتف Redmi Note 15 ببطارية بسعة 5800 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، بالإضافة إلى الشحن العكسي السلكي بقوة 18 وات، ويحمل الهاتف تصنيف IP66 لمقاومة الغبار والمياه، ويحتوي على سماعات ستيريو بتقنية Dolby Atmos، ومستشعر للأشعة تحت الحمراء، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G وWi-Fi 6 وBluetooth 5.1 وNFC

يتوفر Redmi Note 15 بألوان الأسود الليلي والأزرق السماوي والأبيض النجمي، ويمكن شراؤه حاليا من متجر شاومي الرسمي في الصين، مقابل سعر يبدأ من 140 دولارا للنسخة بسعة 6 + 128 جيجابايت.