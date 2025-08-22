قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

صدمة للمستخدمين.. أجهزة شهيرة خارج تحديث شاومي HyperOS 3

HyperOS 3
HyperOS 3
شيماء عبد المنعم

تعمل شركة شاومي حاليا على نظام التشغيل الجديد HyperOS 3، المبني على أندرويد 16، والذي من المنتظر أن يدخل مرحلة الاختبار التجريبي “بيتا” في وقت لاحق من هذا الشهر، على أن يتم إطلاق النسخة المستقرة بعد ذلك بفترة قصيرة.

ويعد HyperOS 3 تحديثا كبيرا لأجهزة شاومي، حيث سيحمل معه مجموعة واسعة من الميزات الجديدة، وتحسينات مرئية، وخيارات تخصيص أوسع، بالإضافة إلى تحسينات عامة في الأداء وتجربة المستخدم.

أجهزة لن تحصل على HyperOS 3

رغم أن التحديث سيشمل مجموعة من هواتف وأجهزة شاومي وRedmi وPoco، إلا أن بعض الطرازات الشهيرة لن تكون مؤهلة للحصول على HyperOS 3، وقد نشر فريق Xiaomi Time قائمة بأبرز الأجهزة المستبعدة:

- سلسلة Xiaomi 11 : تشمل جميع الطرازات، بما في ذلك Xiaomi 11 Lite 5G NE، والتي لم تعد مؤهلة للحصول على أي تحديثات رئيسية جديدة.

- سلسلة Redmi Note 12: رغم شعبيتها الواسعة، إلا أن هذه السلسلة من الهواتف لن تحصل على تحديث HyperOS 3.

- سلسلة Redmi K50: حيث تم استثناء Redmi K50 Ultra فقط من قائمة الأجهزة غير المؤهلة، بينما بقية السلسلة لن تتلقى التحديث.

- سلسلة Poco M5 و Poco X5: كذلك، لن تحصل هذه السلاسل المتوسطة الأداء على التحديث الجديد.

إذا كنت تمتلك أحد هذه الأجهزة، فمن غير المرجح أن يصلك تحديث HyperOS 3.

متى يبدأ التحديث؟

رغم أن شاومي لم تعلن بعد عن موعد رسمي لإصدار HyperOS 3، فإن تقارير حديثة تشير إلى أن الشركة أنهت العمل على HyperOS 2، وتركز حاليا بشكل كامل على النسخة الجديدة.

ووفقا للمسرب التقني الصيني الشهير Digital Chat Station، فإن الاختبارات التجريبية لنظام HyperOS 3 ستبدأ خلال شهر أغسطس، ومن المتوقع أن تستمر عدة أسابيع، على أن يتم إطلاق النسخة النهائية للمستخدمين خلال شهر أكتوبر تقريبا.

تحديث شاومي HyperOS 3 حذف آخر تحديث للأندرويد أجهزة لن تحصل على HyperOS 3

