شاومي تطلق هاتفها الأحدث لشبكات 5G بأسعار ومواصفات منافسة

أعلنت شركة شاومي، عن طرح النسخة 5G من هاتف Redmi 15C في عدة دول أوروبية، وتأتي النسخة الجديدة بتحديثات تقنية تدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس، مع تحسينات على المعالج والميزات الأخرى لتلبية احتياجات المستخدمين في الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف شاومي Redmi 15C 5G

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena”، يتميز هاتف شاومي Redmi 15C 5G، بدعم بمعالج ميدياتك الجديد Dimensity 6300، الذي يعد بديلا عن معالج Helio G81 Ultra المستخدم في النسخة 4G.

يوفر المعالج الجديد أداء محسنا بفضل تقنية التصنيع الحديثة 6 نانومتر مقابل 12 نانومتر، وأنوية المعالج الأكثر تطورا، مما يسهم في تحسين أداء الهاتف بشكل عام.

كما يتوفر الهاتف بخيارين من حيث الذاكرة بسعة 4 + 128 جيجابايت و4 + 256 جيجابايت، مع دعم لزيادة السعة عبر فتحة microSD.

يأتي هاتف شاومي Redmi 15C 5G، بشاشة بقياس 6.9 بوصة بدقة 720 بكسل+ ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع 33 وات.

كما يحمل الهاتف كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

من حيث الاتصال، يدعم الهاتف الاتصال بشبكات 5G، إلى جانب دعم الاتصال بشبكات الـ Wi-Fi وتقنية الـ Bluetooth 5.4 ونظام تحديد المواقع العالمي GPS، كما يحتوي على منفذ 3.5 ملم للسماعات وراديو FM.

سعر Redmi 15C 5G

تتوفر النسخة 5G من هاتف شاومي Redmi 15C، للبيع في بعض الأسواق المختلفة بأسعار تبدأ من 180 يورو (أي ما يعادل 10.194 جنيه مصري) للنسخة بسعة 4 + 128 جيجابايت، بينما تتراوح الأسعار في الدول الأوروبية بين 180 يورو و 213 يورو.