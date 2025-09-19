قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صافرة محمود وفا تدير قمة الأهلي وسيراميكا في الدوري
ما هي صيغة الدعاء باسم الله الأعظم؟.. رددها في ساعة الإجابة يوم الجمعة
مصادر طبية: 12 ألف شهيد منذ انهيار الهدنة في غزة
التعليم في غزة هدف صعب المنال نتيجة سياسة الاحتلال ضد الأطفال.. تقرير
دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوها الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح
مواجهة دبلوماسية محتملة بين باريس وتل أبيب بسبب اعتراف فرنسا المرتقب بالدولة الفلسطينية
العراق.. مقتل عبد الرحمن الحلبي أحد أبرز قيادات داعـ ش
خلفًا لـ ريبيرو.. فيتوريا يقترب من تدريب الأهلي
نانسي إبراهيم تستضيف سفير تشاد في برنامج «قصتي» بالنيل الثقافية
دعاء مغرب يوم الجمعة .. ردده حتى الغروب يشرح الصدر ويزيد الرزق ويفك الكرب
رسالة ملك إسبانيا عن الأقصر: «نأمل في العودة»
البورصة تربح 22.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار التكنولوجيا |طريقة دمج الصور بالذكاء الاصطناعي.. شاومي تطلق هاتفها الأحدث لشبكات 5G بأسعار ومواصفات منافسة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

خطوة بخطوة.. أسهل طريقة لعمل صور الترند الجديدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
 

في الآونة الأخيرة، أصبح العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن كيفية إنشاء الصور الترند الجديدة التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي AI، والتي أصبحت من أبرز المنشورات الرائجة على فيسبوك في الوقت الحالي. 


نوثينج تطلق سماعات Nothing Ear 3 بميكروفونات في علبة الشحن
 

أعلنت شركة نوثينج Nothing، عن إطلاق سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة Nothing Ear 3، التي تعد واحدة من السماعات المتميزة التي توفر تجربة صوتية رائعة وتقنية إلغاء الضوضاء النشطة ANC القوية، بالإضافة إلى بعض الميزات الجديدة المبتكرة. 


كيفية تخصيص شاشة القفل في iOS 26؟.. ميزات جديدة لتجربة أكثر تخصيصا
 

جلب نظام آبل الجديد iOS 26 العديد من الميزات الجديدة التي تمنح مستخدمي آيفون إمكانية تخصيص شاشة القفل بشكل أكبر، مما يتيح لهم تحسين تجربتهم اليومية مع الهاتف.

ما هو Gemini وما هي أبرز ميزاته؟

يعد جيمناي Gemini، المساعد الرقمي الجديد من جوجل، والذي تم تصميمه ليحل محل مساعد جوجل التقليدي.

عشان متنساش الردود المهمة.. واتساب يطلق تذكيرات بالرسائل في آيفون

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم، بدأ واتساب مؤخرا طرح ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتعيين تذكيرات للرسائل الواردة، وهي الميزة التي كانت قيد الاختبار في الأسابيع الماضية، الآن، أصبحت الميزة متاحة للجميع.

شاومي تطلق هاتفها الأحدث لشبكات 5G بأسعار ومواصفات منافسة

أعلنت شركة شاومي، عن طرح النسخة 5G من هاتف Redmi 15C في عدة دول أوروبية، وتأتي النسخة الجديدة بتحديثات تقنية تدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس، مع تحسينات على المعالج والميزات الأخرى لتلبية احتياجات المستخدمين في الأسواق العالمية.

من الرسائل إلى الخرائط.. فيما تستخدم نظارات ميتا الجديدة Ray-Ban؟

أزاحت شركة ميتا Meta، الستار عن نظارات راي-بان Ray-Ban الذكية مع الشاشة الجديدة خلال فعاليات مؤتمر "ميتا كونكت" السنوي، الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي في مقرها الرئيسي في مدينة مينلو بارك، كاليفورنيا، كما قدمت الشركة نسخا محدثة من نظارات "راي-بان" و"أوكلي" الصوتية الأكثر بساطة.

تحذير عاجل.. لا ترسل هذه الصور عبر واتساب أنت في خطر

إذا كنت من مستخدمي تطبيق "واتساب" بشكل منتظم، يجب أن تكون على دراية بهذا التحذير.

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

