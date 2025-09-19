أخبار التكنولوجيا |طريقة دمج الصور بالذكاء الاصطناعي.. شاومي تطلق هاتفها الأحدث لشبكات 5G بأسعار ومواصفات منافسة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



خطوة بخطوة.. أسهل طريقة لعمل صور الترند الجديدة بتقنية الذكاء الاصطناعي



في الآونة الأخيرة، أصبح العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن كيفية إنشاء الصور الترند الجديدة التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي AI، والتي أصبحت من أبرز المنشورات الرائجة على فيسبوك في الوقت الحالي.



نوثينج تطلق سماعات Nothing Ear 3 بميكروفونات في علبة الشحن



أعلنت شركة نوثينج Nothing، عن إطلاق سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة Nothing Ear 3، التي تعد واحدة من السماعات المتميزة التي توفر تجربة صوتية رائعة وتقنية إلغاء الضوضاء النشطة ANC القوية، بالإضافة إلى بعض الميزات الجديدة المبتكرة.



كيفية تخصيص شاشة القفل في iOS 26؟.. ميزات جديدة لتجربة أكثر تخصيصا



جلب نظام آبل الجديد iOS 26 العديد من الميزات الجديدة التي تمنح مستخدمي آيفون إمكانية تخصيص شاشة القفل بشكل أكبر، مما يتيح لهم تحسين تجربتهم اليومية مع الهاتف.

يعد جيمناي Gemini، المساعد الرقمي الجديد من جوجل، والذي تم تصميمه ليحل محل مساعد جوجل التقليدي.

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم، بدأ واتساب مؤخرا طرح ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتعيين تذكيرات للرسائل الواردة، وهي الميزة التي كانت قيد الاختبار في الأسابيع الماضية، الآن، أصبحت الميزة متاحة للجميع.

أعلنت شركة شاومي، عن طرح النسخة 5G من هاتف Redmi 15C في عدة دول أوروبية، وتأتي النسخة الجديدة بتحديثات تقنية تدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس، مع تحسينات على المعالج والميزات الأخرى لتلبية احتياجات المستخدمين في الأسواق العالمية.

أزاحت شركة ميتا Meta، الستار عن نظارات راي-بان Ray-Ban الذكية مع الشاشة الجديدة خلال فعاليات مؤتمر "ميتا كونكت" السنوي، الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي في مقرها الرئيسي في مدينة مينلو بارك، كاليفورنيا، كما قدمت الشركة نسخا محدثة من نظارات "راي-بان" و"أوكلي" الصوتية الأكثر بساطة.

إذا كنت من مستخدمي تطبيق "واتساب" بشكل منتظم، يجب أن تكون على دراية بهذا التحذير.