نوثينج تطلق Nothing OS 4.0 مع مزايا متطورة على أندرويد 16

أعلنت شركة “نوثينج” عن إطلاق نظام التشغيل الجديد Nothing OS 4.0، الذي يعتمد على نظام أندرويد 16، متعهدة بتقديم تصميم أكثر وضوحا وأداء سلسا، بالإضافة إلى ميزات جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وصرحت شركة “نوثينج” أن هذا التحديث يركز على تبسيط تجربة المستخدم مع إضافة أدوات أكثر فاعلية عبر هواتفها الذكية.

تصميم جديد وواجهة أكثر تنظيما

يتضمن الإصدار الجديد واجهة معاد تصميمها مع مكونات موحدة وشاشة قفل معاد تصورها، تم تبسيط إعدادات سريعة مع تخطيط أنظف وشرائح أكبر في الشكل، بينما يقدم الوضع الداكن المعدل تباينا أعمق لتقليل إجهاد العين وتحسين كفاءة الطاقة.

كما تم إضافة شريط سطوع جديد يسمح بإجراء تعديلات دقيقة، إلى جانب خيارات موسعة لشاشة العرض دائما.

ميزات متعددة المهام وإجراءات جديدة

فيما يتعلق بمهام متعددة، سيقدم Nothing OS 4.0 ميزة "عرض منبثق" مع دعم لرمزين لتطبيقات عائمة، مما يتيح التنقل بين المهام بسرعة أكبر.

كما ستجعل الإيماءات الجديدة من السهل تقليص أو توسيع التطبيقات أثناء التنقل، تم التركيز بشكل خاص على تحسين التطبيقات، مع تصميم التحديث ليضمن إطلاق التطبيقات بشكل أسرع وتحسين أداء النظام بشكل عام.

نظام التشغيل الجديد Nothing OS 4.0

تحسينات في التصوير والفيديو

أدوات التصوير ستشهد تجديدا كبيرا، حيث سيحصل تطبيق الكاميرا على تحكمات جديدة وإعدادات إبداعية، بينما سيحصل تطبيق المعرض على تصميم أكثر سهولة في الاستخدام.

كما يتضمن التحديث لوحة تحكم لمتابعة استخدام الذكاء الاصطناعي مع أدوات للتحكم في سلوكياته، مع تأكيد “نوثينج” على تحسين خصوصية المستخدم.

تحسينات إضافية في الاتصال والأداء

يشمل التحديث أيضا تحسينات في الاتصال عبر البلوتوث وWi-Fi، بالإضافة إلى تحسين استقرار النظام وسرعة الوصول إلى التسجيلات عبر البلوتوث.

البرنامج التجريبي المفتوح لنظام Nothing OS 4.0

سوف يبدأ برنامج النسخة التجريبية المفتوحة لنظام التشغيل قريبا، بعد اختبار النسخة التجريبية المغلقة على هاتف “نوثينج فون 3" الشهر الماضي.

من المتوقع أن يتم طرح التحديث في سبتمبر، على أن يكون “نوثينج فون 3" هو أول من يتلقى التحديث، تشمل الأجهزة المؤهلة الأخرى “نوثينج فون 2"، “نوثينج فون 2a"، “نوثينج فون 2a بلس"، “نوثينج فون 3a"'، “نوثينج فون 2a برو"، وCMF فون 1 وCMF فون 2 برو.

كما أكدت “نوثينج" أن هاتفها الأول، “نوثينج فون 1"، قد وصل إلى نهاية دورة تحديثاته ولن يتلقى النسخة الجديدة.