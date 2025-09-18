قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال ساعات.. مورينيو يوقع عقود تدريب بنفيكا
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. اعرف جميع الكليات والهندسة 89.54%
تنسيق الأزهر.. معهد إعداد فني التحاليل 86% والإعلام 71.38% والتجارة 76.15%
استدرجها بحجة الزواج .. المؤبد للمتهم بالتعدى على طفلة قاصر بالقليوبية
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي
رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. الإعلان رسميًا ظهرت الآن اعرف كليتك
بمنتدى الأعمال «المصري الإسباني».. «المشاط»: زيارة ملك إسبانيا دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة ومدريد
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 كاملة.. علمي وأدبي بنين وبنات
الداخلية تضبط المتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري| فيديو
الفرصة الآخيرة.. الإسكان تمد فترة الحجز في مبادرة سكن لكل المصريين 7
الأهلي يقترب من الحسم .. من الاقرب لتدريب الأحمر ؟
عينه علي صدارة الدوري.. الزمالك يخشى مفاجآت الإسماعيلي في عقر داره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نوثينج تطلق Nothing OS 4.0 مع مزايا متطورة على أندرويد 16

Nothing OS 4.0
Nothing OS 4.0
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة “نوثينج” عن إطلاق نظام التشغيل الجديد Nothing OS 4.0، الذي يعتمد على نظام أندرويد 16، متعهدة بتقديم تصميم أكثر وضوحا وأداء سلسا، بالإضافة إلى ميزات جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. 

وصرحت شركة “نوثينج” أن هذا التحديث يركز على تبسيط تجربة المستخدم مع إضافة أدوات أكثر فاعلية عبر هواتفها الذكية.

تصميم جديد وواجهة أكثر تنظيما

يتضمن الإصدار الجديد واجهة معاد تصميمها مع مكونات موحدة وشاشة قفل معاد تصورها، تم تبسيط إعدادات سريعة مع تخطيط أنظف وشرائح أكبر في الشكل، بينما يقدم الوضع الداكن المعدل تباينا أعمق لتقليل إجهاد العين وتحسين كفاءة الطاقة. 

كما تم إضافة شريط سطوع جديد يسمح بإجراء تعديلات دقيقة، إلى جانب خيارات موسعة لشاشة العرض دائما.

ميزات متعددة المهام وإجراءات جديدة

فيما يتعلق بمهام متعددة، سيقدم Nothing OS 4.0 ميزة "عرض منبثق" مع دعم لرمزين لتطبيقات عائمة، مما يتيح التنقل بين المهام بسرعة أكبر. 

كما ستجعل الإيماءات الجديدة من السهل تقليص أو توسيع التطبيقات أثناء التنقل، تم التركيز بشكل خاص على تحسين التطبيقات، مع تصميم التحديث ليضمن إطلاق التطبيقات بشكل أسرع وتحسين أداء النظام بشكل عام.

نظام التشغيل الجديد Nothing OS 4.0

تحسينات في التصوير والفيديو

أدوات التصوير ستشهد تجديدا كبيرا، حيث سيحصل تطبيق الكاميرا على تحكمات جديدة وإعدادات إبداعية، بينما سيحصل تطبيق المعرض على تصميم أكثر سهولة في الاستخدام. 

كما يتضمن التحديث لوحة تحكم لمتابعة استخدام الذكاء الاصطناعي مع أدوات للتحكم في سلوكياته، مع تأكيد “نوثينج” على تحسين خصوصية المستخدم.

تحسينات إضافية في الاتصال والأداء

يشمل التحديث أيضا تحسينات في الاتصال عبر البلوتوث وWi-Fi، بالإضافة إلى تحسين استقرار النظام وسرعة الوصول إلى التسجيلات عبر البلوتوث.

البرنامج التجريبي المفتوح لنظام Nothing OS 4.0

سوف يبدأ برنامج النسخة التجريبية المفتوحة لنظام التشغيل قريبا، بعد اختبار النسخة التجريبية المغلقة على هاتف “نوثينج فون 3" الشهر الماضي. 

من المتوقع أن يتم طرح التحديث في سبتمبر، على أن يكون “نوثينج فون 3" هو أول من يتلقى التحديث، تشمل الأجهزة المؤهلة الأخرى “نوثينج فون 2"، “نوثينج فون 2a"، “نوثينج فون 2a بلس"، “نوثينج فون 3a"'، “نوثينج فون 2a برو"، وCMF فون 1 وCMF فون 2 برو.

كما أكدت “نوثينج" أن هاتفها الأول، “نوثينج فون 1"، قد وصل إلى نهاية دورة تحديثاته ولن يتلقى النسخة الجديدة.

أندرويد 16 Nothing OS 40 نوثينج نظام التشغيل الجديد Nothing OS 40

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

ترشيحاتنا

ندوة النيابة العامة

النيابة العامة تشارك بدورة تدريبية حول إجراءات التحقيق في العنف ضد النساء

شبكة قنوات

الداخلية: ضبط شخصين لإدارة محطة بث تلفزيوني بالشرقية

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بـ البحيرة

بالصور

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

فيديو

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

حقيقة استمرار زواج بوسي شلبي

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة السلاح الأبيض في الشرقية| فيديو

إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد