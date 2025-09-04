خطوة بخطوة.. طريقة تنزيل وتثبيت أندرويد 16 على هاتفك

أعلنت شركة جوجل عن بدء الإطلاق الرسمي لنظام التشغيل أندرويد 16، وذلك بداية مع هواتف Pixel المدعومة، على أن يصل تدريجيا إلى أجهزة أندرويد الأخرى خلال الأسابيع المقبلة، التحديث الجديد يجلب تحسينات واسعة في التصميم، وإمكانية الوصول، والخصوصية، والإنتاجية.

الأجهزة المؤهلة حاليا لتحديث أندرويد 16

حتى الآن، التحديث متاح لعدد محدد من أجهزة Pixel، تشمل:

Pixel 8 و 8 Pro

Pixel 8a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 7 و 7 Pro و 7a

Pixel 6 و 6 Pro و 6a

أما باقي أجهزة أندرويد من علامات مثل سامسونج وOnePlus وأوبو وغيرها، فمن المتوقع أن تحصل على التحديث خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة.

كيفية تثبيت أندرويد 16

خطوات التثبيت بسيطة عبر التحديث الهوائي (OTA):

- الدخول إلى الإعدادات > النظام > تحديث البرامج.

- الضغط على التحقق من وجود تحديث.

- إذا كان التحديث متاحا، سيظهر كتحميل بحجم يقارب 2 جيجابايت.

- إذا لم يظهر فورا، ينصح بالانتظار لأنه يطرح تدريجيا.

أبرز مميزات أندرويد 16 الجديد

- إشعارات أذكى وأقل إزعاجا: تم تحسين طريقة تجميع الإشعارات لتفادي الفوضى، مع دعم التحديثات المباشرة لبعض التطبيقات مثل طلبات التوصيل أو سيارات الأجرة.

- تحسين دعم أجهزة السمع: يمكن التحكم بالإعدادات من داخل الهاتف مباشرة، مع خيار التبديل إلى ميكروفون الهاتف أثناء المكالمات للحصول على صوت أوضح في البيئات المزدحمة.

- وضع الحماية المتقدم Advanced Protection: ميزة جديدة بنقرة واحدة لحماية المستخدمين من الاحتيال والتطبيقات الضارة والتهديدات الرقمية.

- تعزيز الإنتاجية للأجهزة اللوحية والقابلة للطي: بالتعاون مع سامسونج، أضاف أندرويد 16 خاصية النوافذ الحرة desktop-style windowing، لتغيير حجم التطبيقات ونقلها مثل الكمبيوتر، إلى جانب ميزات إنتاجية أخرى مثل اختصارات لوحة المفاتيح المخصصة وشريط المهام المحسن، والتي ستصل لاحقا هذا العام.