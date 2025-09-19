قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بخلاف السكني.. زيادة جديدة خلال شهور في الإيجار القديم| تفاصيل
جيش الاحتلال ينشر تذكيرا هاما إلى سكان مدينة غزة وأحيائها
وزير الخارجية: نسعى لتعزيز التعاون المصري-السعودي لمواجهة التحديات الإقليمية
اعتماد القرار المصري السنوي الخاص بتطبيق ضمانات الطاقة الذرية
بريطانيا تستعد للاعتراف بدولة فلسطين وسط مخاوف من رد فعل أمريكي
وفاة شقيقة أحمد صيام.. موعد ومكان الجنازة
دعاء الصباح يوم الجمعة.. ردده الآن في خير يوم طلعت فيه الشمس
زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب جزيرة روسية
رضا عبد العال: غياب زيزو وإمام عاشور في مصلحة الأهلي
الأمواج 4 أمتار.. الأرصاد تحذر: ابتعدوا عن الشواطئ حتى هذا الموعد
موريتانيا: تعديل وزاري يشمل ستة حقائب ويعيد وجوهًا بارزة للحكومة
بعد سقوط عصابة استقطاب راغبي السفر للعمل بالخليج.. هذه عقوبتهم بالقانون
تكنولوجيا وسيارات

خطوة بخطوة.. أسهل طريقة لعمل صور الترند الجديدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

جوجل Gemini
جوجل Gemini
شيماء عبد المنعم

في الآونة الأخيرة، أصبح العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن كيفية إنشاء الصور الترند الجديدة التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي AI، والتي أصبحت من أبرز المنشورات الرائجة على فيسبوك في الوقت الحالي. 

وخصوصا تلك التي تستخدم لدمج صور الأفراد مع صور أقاربهم المتوفين، تعبيرا عن الحنين والاشتياق لهم، هذه التقنية تتيح للمستخدمين استحضار صورهم في مشاهد خيالية مع أحبائهم الراحلين، ما يثير اهتماما واسعا ويطرح العديد من التساؤلات حول تأثيراتها العاطفية والاجتماعية.

جوجل Gemini يقدم نموذج “نانوبنانا” لتحويل الصور إلى صور بولارويد قديمة
 

في خطوة جديدة من جوجل، أصبح بإمكان المستخدمين تحويل صورهم العادية إلى صور ذات طابع قديم ومشبع بالذكريات، كما لو كانت قد التقطت بكاميرا بولارويد.

وذلك باستخدام نموذج “نانوبنانا” في جوجل Gemini، لا حاجة لامتلاك كاميرا بولارويد، إذ يمكن لأي شخص استخدام أدوات جوجل AI ستوديو لإنشاء صور ناعمة وطراز قديم من خلال طلب واحد بسيط.

خلال هذا المقال سنستعرض كيفية إنشاء الترند الشهير “بولارويد AI” باستخدام برنامج جوجل Gemini، مع عرض مجموعة من الأوامر الجاهزة التي يمكن للمستخدمين نسخها بسهولة لتجربة تحويل صورهم إلى الصور الترند الجديدة بتقنية AI، إليك الطريقة:

كيفية استخدام جوجل Gemini لتحويل الصور

1. قم بفتح جوجل Gemini على جهازك.

2. اختر نموذج نانوبنانا.

3. انسخ أحد الطلبات الخاصة بـ “بولارويد AI”.

4. حمل صورتك التي ترغب في تحويلها.

5. اضغط على زر “إنشاء” وانتظر حتى تظهر النتيجة.

الأوامر التي يمكنك استخدامها لإنشاء صور بولارويد على جوجل Gemini

- الأوامر التي يمكنك استخدامها لإنشاء صور بولارويد على جوجل Gemini:

تتضمن القائمة مجموعة من الطلبات الجاهزة التي تحول الصور إلى مشاهد دافئة وحميمية، مثل صور الزوجين في أماكن مختلفة، مع تفاصيل دقيقة مثل الضوء الخافت، والأجواء الرومانسية، والملابس المتناسقة.

الأمر الأول: Take a picture with a Polaroid camera. The photo should look like a normal photo, without any clear subject or props. The photo should have a slight blur and a consistent light source, such as a flash from a dark room. Do not change the faces. Replace the background behind the two people with a white curtain. (With the guy hugging me.) Change outfits into matching couple outfits.

الأمر الثاني: A Polaroid-style photo with two people standing close together. The picture should look like an ordinary snapshot، without a clear subject، and slightly blurred. Lighting should resemble a flash coming from a dark room، spreading evenly across the photo. Keep the faces unchanged. Replace the background behind them with a simple white curtain

الأمر الثالث: A Polaroid shot inside a softly lit room. The background is a simple white curtain glowing slightly from hidden candlelight, creating a diffused golden tone. The edges of the picture have a faint blur from the flash. The couple is wearing matching neutral‑toned knit sweaters, hugging naturally, with the vibe of a quiet, intimate evening.

الصور الترند الجديدة الصور الترند الجديدة بتقنية الذكاء الاصطناعي Ai برنامج لعمل الصور الترند الجديدة برنامج لدمج شخصين في صورة واحدة

