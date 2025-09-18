قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ارتفاع كبير في استخدام Gemini بعد إطلاق محرر الصور “نانو بنانا”

Gemini
Gemini
شيماء عبد المنعم

شهد تطبيق Gemini زيادة هائلة في عدد مستخدميه على الهواتف المحمولة منذ إطلاق نموذج “نانو بنانا” لمحرر الصور في أغسطس، والذي نال مراجعات إيجابية، خاصة من المستخدمين الذين أشاروا إلى أنه أصبح من السهل عليهم إجراء تعديلات معقدة وإنشاء صور واقعية.

تصدر تطبيق Gemini تصنيفات التطبيقات في المتاجر العالمية، وسجل زيادة بنسبة 45 % في عدد التنزيلات من شهر لآخر خلال سبتمبر الحالي، وفقا لبيانات جديدة قدمتها شركة “Appfigures” المتخصصة في تحليل التطبيقات.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، على الرغم من أن الشهر لم ينقض بالكامل بعد، فإن تطبيق Gemini حقق بالفعل 12.6 مليون تنزيل في سبتمبر، مقارنة بـ 8.7 مليون في أغسطس.

قبل هذا الشهر، كان أعلى تصنيف حصل عليه Gemini هو المركز الثالث في متجر التطبيقات الأمريكي في 28 يناير 2025.

بعد وقت قصير من إطلاق “نانو بنانا”، وصل التطبيق إلى المركز الثاني في متجر التطبيقات الأمريكي في 8 سبتمبر، ثم أصبح في المركز الأول في 12 سبتمبر، حيث ظل في هذا المركز حتى الآن، متفوقا بذلك على تطبيق “شات جي بي تي” التابع لـ OpenAI الذي تراجع إلى المركز الثاني، ولا يوجد أي تطبيقات ذكاء اصطناعي أخرى ضمن العشرة الأوائل في متجر التطبيقات حاليا.

بحسب بيانات “Appfigures”، أصبح Gemini أيضا واحدا من أفضل خمسة تطبيقات على آيفون في 108 دول حول العالم.

على منصة جوجل بلاي، ارتفع ترتيب Gemini من المركز الـ26 في الولايات المتحدة في 8 سبتمبر ليصل إلى المركز الثاني بحلول يوم الإثنين، ومع ذلك، ورغم أن أندرويد هو منصة جوجل الخاصة، يظل “شات جي بي تي” في المركز الأول.

وكانت جوجل قد أظهرت دعما كبيرا لنمو Gemini، خاصة مع إقبال المستخدمين الجدد على ميزات تعديل الصور المضافة مؤخرا. 

وفي 8 سبتمبر، أشار “جوش وودوارد”، نائب رئيس جوجل Gemini وجوجل لابز"، عبر منصة “إكس” إلى أن التطبيق قد جذب 23 مليون مستخدم جديد منذ إطلاق نموذج “نانو بنانا”، حيث قام هؤلاء المستخدمون بمشاركة أكثر من 500 مليون صورة.

يساهم النمو السريع للتطبيق أيضا في زيادة الإنفاق الاستهلاكي. فقد حقق Gemini هذا العام 6.3 مليون دولار من عائدات الأجهزة العاملة بنظام iOS، حيث كان 1.6 مليون دولار من هذه العائدات في شهر أغسطس، بعد إطلاق نموذج “نانو بنانا”، وهذا يمثل زيادة بنسبة 1,291% مقارنة بـ 115,000 دولار تم تحقيقها في يناير، حسب تقديرات “Appfigures”.

كما أن التطبيق في طريقه لتحقيق رقم مشابه على الأقل لما تحقق في أغسطس، إذا لم يتجاوزه في سبتمبر، حيث جمع 792000 دولار حتى الآن في هذا الشهر، أي ما يعادل نصف المجموع الإجمالي لشهر أغسطس.

منذ إطلاقه على أندرويد في فبراير 2024، ثم توسيعه ليشمل iOS في وقت لاحق من نفس العام، تم تنزيل تطبيق Gemini 103.7 مليون مرة هذا العام، ليصل إجمالي التنزيلات إلى 185.4 مليون حتى الآن.

