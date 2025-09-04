قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين
مصر وتونس تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي وتطالبان بوقف العدوان على غزة
نشاط دبلوماسي مكثف لوزير الخارجية على هامش الدورة 164 للجامعة العربية.. توافق عربي ودعم للقضايا الإقليمية | صور
نضال الشافعي: مازلت أشاهد زوجتي في كل مكان .. ونجوت بمعجزة بعد انفجار القولون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Gemini 2.5 Flash.. كل ما تحتاج معرفته عن أحدث تقنيات تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي

Gemini 2.5 Flash
Gemini 2.5 Flash
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل رسميا عن إطلاق نموذجها الجديد Gemini 2.5 Flash Image – الذي يلقبه مجتمع المطورين باسم nano-banana – في خطوة تعيد رسم ملامح مستقبل الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي.

لا يقتصر النموذج الجديد على إنشاء صور جميلة من أوامر نصية، بل يتيح دمج صور متعددة في لقطة واحدة، والحفاظ على ثبات الشخصيات أو العناصر عبر عدة مشاهد، إلى جانب تحرير الصور باستخدام اللغة الطبيعية، مع الاستفادة من قاعدة معارف Gemini الواسعة لتحقيق دقة أكبر وواقعية أوضح.

لماذا يعد هذا الإصدار مهما؟

عند طرح Gemini 2.0 Flash في وقت سابق من هذا العام، أعجب المطورون بسرعة النموذج وانخفاض تكلفته، لكنهم طالبوا بجودة أعلى وتحكم أوسع، الإصدار الجديد Gemini 2.5 Flash Image جاء استجابة مباشرة لهذه المطالب، حيث يعالج 3 تحديات رئيسية:

- الثبات: الحفاظ على هوية الشخصيات أو المنتجات أو العلامات التجارية عبر أكثر من صورة.

- الدقة: القدرة على تعديل أجزاء محددة من الصورة بمجرد أوامر نصية.

- المعرفة السياقية: فهم أعمق للعالم الواقعي يقلل من الأخطاء أو المعلومات غير الدقيقة.

أبرز المزايا

- الحفاظ على اتساق الشخصيات عبر مشاهد متعددة.

- دمج الصور أو ما يعرف بـ multi-image fusion.

- تحرير مباشر بالاعتماد على الأوامر النصية (إزالة عنصر، تغيير تعبير، إصلاح تفاصيل).

- الاستفادة من المعرفة الواقعية لنماذج جوجل اللغوية في إنتاج صور أكثر دقة.

- قوالب جاهزة في Google AI Studio لتسهيل التجارب الأولية.

- إضافة علامة مائية غير مرئية بتقنية SynthID لضمان الاستخدام الأخلاقي.

تطبيقات عملية

- التسويق والإعلانات: صور منتجات متسقة عبر الحملات.

- المحتوى الإبداعي: شخصيات متكررة للقصص المصورة أو الفيديوهات.

- التجارة الإلكترونية: تصميم صور توضيحية للمنتجات في بيئات متعددة.

- التعليم: تحويل الرسومات الأولية إلى مخططات تعليمية دقيقة.

- المطورون: بناء أدوات تحرير صور مخصصة داخل AI Studio.

السعر والتوفر

يتوفر Gemini 2.5 Flash للمطورين والمؤسسات بسعر 30 دولارا لكل مليون رمز إخراج، بينما تعادل تكلفة الصورة الواحدة نحو 0.039 دولار فقط.


أما داخل تطبيق Gemini، فيمكن للمستخدمين العاديين الاستفادة من القدرات الجديدة مباشرة من خلال الأوامر النصية، وتضيف جوجل علامة مائية مرئية وأخرى رقمية غير مرئية بتقنية SynthID لضمان الشفافية والتأكيد على أن الصور مولدة بالذكاء الاصطناعي.

النموذج متاح الآن عبر:

- Gemini API لدمج مباشر مع التطبيقات.

- Google AI Studio للتجارب السريعة.

- Vertex AI للاستخدام المؤسسي واسع النطاق.

Gemini 25 Flash جوجل Gemini طرح Gemini 20 Flash

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

ترشيحاتنا

الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية

مشيخة الطرق الصوفية تنظم حفلا بذكرى المولد النبوي بعد صلاة المغرب

بث مباشر.. احتفال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالمولد النبوي

بث مباشر .. احتفال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالمولد النبوي

الأوقاف تفتتح ١٤ مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

خطة إعمار بيوت الله .. الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا غدًا الجمعة

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد