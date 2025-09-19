قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير قطاع الأعمال: ننفذ استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الشركات التابعة
شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل
3 مناطق .. خطة أمنية بين سوريا وإسرائيل تعيد تقسيم الجنوب
5 أمور أعطاها الله لسيدنا النبي لم يعطها لأحد من قبله.. فما هي؟
أقل سعر دولار اليوم 19-9-2025
محمود سعد: لقب صوت مصر هيصة تختفي مع الوقت
بـ مجلس الأمن.. واشنطن: الحل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة يبدأ بـ"استسلام حماس
مجلس الأمن الدولي يفشل في إصدار قرار بشأن غزة بعد معارضة أمريكية
هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق
الأقصر تبهر العالم.. ملك إسبانيا وزوجته يوثقّان زيارتهما بسيلفي تاريخي| صور
ماكرون: تفعيل آلية الزناد ضد إيران قرار لا رجعة فيه
وزير الخارجية التركي: تجاوزنا توترات الماضي مع مصر.. والعتاب وُلد من المحبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بتعاون شاومي وهواوي.. الكشف عن تويوتا BZ7 الكهربائية الجديدة

تويوتا BZ7
تويوتا BZ7
صبري طلبه

كشفت تويوتا عن نسختها الجديدة BZ7 والتي تنتمي إلى فئة السيدان الكهربائية، وانطلقت هذه النسخة مع شراكة صينية تتمثل في 3 شركات هم شاومي وهواوي، بالإضافة إلى جي اي سي.

وتستعد BZ7 للانطلاق قبل نهاية العام الجاري 2025، وتعد هذه النسخة منافس قوي لعلامات ألمانية وأمريكية منها، بي إم دبليو i5، بالإضافة إلى سيارة تسلا موديل إس، إلى جانب العملاقة BYD وتحديدًا النسخة هان.

تويوتا BZ7 

تويوتا BZ7 وتعاون صيني مشترك 

تأتي السيارة تويوتا BZ7 بنظام دفع هواوي، حيث يجمع بين وحدة التحكم والعاكس الكهربائي والمحرك، بالإضافة إلى نظام تشغيل المواد الترفيهية، ونظام HarmonyOS، بينما تتقارن مع شاومي في منظومتها الذكية، والتي تتيح للسائق التحكم في المكيفات والأجهزة المنزلية من خلال السيارة بشكل مباشر.

تويوتا BZ7 

ابعاد وتصميم تويوتا BZ7

صممت السيارة تويوتا BZ7 بشكل عصري، حيث دعمت بمقدمة ذات شريط LED متطور، بالإضافة إلى مصابيح هجومية، ومقابض مخفية للأبواب، إلى جانب السقف المنحني، الذي يعطي إطلالة أكثر رياضية، وأبعاد خارجية بلغت 5.130 مم للطول الكلي، و1.965 مم للعرض، وبارتفاع 1.506 مم.

تويوتا BZ7 

أداء تويوتا BZ7

وأشارت بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (MIIT)، 
أن تويوتا BZ7 تستمد قوتها من محرك كهربائي واحد يستطيع أن ينتج 278 حصانًا، مع بطارية LFP من CALB-Tech، بينما لم يتم الكشف عن ما تقدمه السيارة من مدى سير متوقع أو طاقة البطارية.

تويوتا BZ7 
تويوتا bZ7 تويوتا BZ7 مواصفات تويوتا BZ7 سيارة تويوتا BZ7

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

الطفل

واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

تنسيق الأزهر 2025

تنسيق الأزهر 2025 .. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 94.31%

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟

الجمارك

الجمارك تنجح في تحصيل 12.126 مليون جنيه من بيع سيارات وبضائع متنوعة بالمزاد العلني

خلال الاجتماع

المالية: بدء التشغيل الإلزامي لمنظومة التبنيد والتقييم الآلي أول أكتوبر 2025

مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي

الأفريقي للتنمية" يستثمر 25 مليون دولار في أسهم صندوق صرف العملات العالمي TCX

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

