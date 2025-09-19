بتعاون شاومي وهواوي.. الكشف عن تويوتا BZ7 الكهربائية الجديدة

كشفت تويوتا عن نسختها الجديدة BZ7 والتي تنتمي إلى فئة السيدان الكهربائية، وانطلقت هذه النسخة مع شراكة صينية تتمثل في 3 شركات هم شاومي وهواوي، بالإضافة إلى جي اي سي.

وتستعد BZ7 للانطلاق قبل نهاية العام الجاري 2025، وتعد هذه النسخة منافس قوي لعلامات ألمانية وأمريكية منها، بي إم دبليو i5، بالإضافة إلى سيارة تسلا موديل إس، إلى جانب العملاقة BYD وتحديدًا النسخة هان.

تويوتا BZ7

تويوتا BZ7 وتعاون صيني مشترك

تأتي السيارة تويوتا BZ7 بنظام دفع هواوي، حيث يجمع بين وحدة التحكم والعاكس الكهربائي والمحرك، بالإضافة إلى نظام تشغيل المواد الترفيهية، ونظام HarmonyOS، بينما تتقارن مع شاومي في منظومتها الذكية، والتي تتيح للسائق التحكم في المكيفات والأجهزة المنزلية من خلال السيارة بشكل مباشر.

تويوتا BZ7

ابعاد وتصميم تويوتا BZ7

صممت السيارة تويوتا BZ7 بشكل عصري، حيث دعمت بمقدمة ذات شريط LED متطور، بالإضافة إلى مصابيح هجومية، ومقابض مخفية للأبواب، إلى جانب السقف المنحني، الذي يعطي إطلالة أكثر رياضية، وأبعاد خارجية بلغت 5.130 مم للطول الكلي، و1.965 مم للعرض، وبارتفاع 1.506 مم.

تويوتا BZ7

أداء تويوتا BZ7

وأشارت بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (MIIT)،

أن تويوتا BZ7 تستمد قوتها من محرك كهربائي واحد يستطيع أن ينتج 278 حصانًا، مع بطارية LFP من CALB-Tech، بينما لم يتم الكشف عن ما تقدمه السيارة من مدى سير متوقع أو طاقة البطارية.