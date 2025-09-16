قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب ينفي علمه المسبق بالضربة الإسرائيلية لقطر
ماذا تفعل عند دخولك المسجد؟ سنن نبوية تعرف عليها
حبس المتهمين بقتل شاب سوداني لسرقته في المعادي
يوسف أوباما: الزمالك تجاهلني في ملف التجديد رغم تألقي
أمادورا البرتغالي يمهل الزمالك 72 ساعة لسداد 200 ألف دولار فى صفقة شيكو بانزا
غزة تحت النار.. 37 غارة يشنها الاحتلال خلال 20 دقيقة
الخطيب يرفض مناقشة ملفات فريق الكرة إلا بعد انتهاء الجمعية العمومية
أفضل 17 دعاء قبل النوم للرزق لا يرد في آخر شهر مولد النبي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر
هل رؤية الميت في المنام بحالة سيئة دليل عذابه؟.. الإفتاء: تحذير للأحياء
ضياء رشوان: الرئيس السيسي استخدم كلمة عدو ضد إسرائيل في خطابه لأول مرة منذ زيارة السادات للقدس
ترامب يحذر حماس من استخدام الرهائن دروعا بشرية أثناء الهجوم الإسرائيلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

اركب هيونداي النترا HD أوتوماتيك 2022.. فبريكا بهذا السعر

هيونداي النترا HD
هيونداي النترا HD
صبري طلبه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من سيارات العلامة الكورية الجنوبية هيونداي، والتي تحظى باهتمام كبير يرجع إلى الاعتمادية والجانب الاقتصادي، مع تنوع القدرات الفنية والخيارات المطروحة، بحسب الأسعار والموديلات.

وظهرت السيارة هيونداي النترا HD في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، ضمن موديلات 2022، بسعر يبلغ 680 ألف جنيه، مع خوض مسافة لا تتخطى حاجز الـ 60 ألف كيلومتر.

هيونداي النترا HD

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الفحص الفني الشامل، الذي يتضمن الحالة الهيكلية والميكانيكية، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الاسعار وفقًا للحالة والموديل والفئة.

مواصفات هيونداي النترا HD

زودت السيارة هيونداي النترا HD 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ 121 حصانا، و 156 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

هيونداي النترا HD

وتسغرق هيونداي النترا HD 2022 مدة زمنية قدرها 11.3 ثانية للتسارع قياسيًا من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بحوالي 6.6 لتر، عند خوض مسافة 100 كيلومتر.

هيونداي النترا HD

تحتوي السيارة هيونداي النترا HD 2022 على مرايات جانبية كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام ترفيهي صوتي، مكيف هواء، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية أمامية للحماية من الصدمات.

هيونداي النترا HD هيونداي النترا HD سعر هيونداي النترا HD أسعار هيونداي النترا HD

