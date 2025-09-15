قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور.. ماذا تقدم هافال H7 موديل 2025 الرياضية الجديدة؟

هافال H7 موديل 2025
هافال H7 موديل 2025
صبري طلبه

تواصل هافال الصينية من تألقها في السوق العالمي، عبر نسختها H7 موديل 2025، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث تقدم باقة من التجهيزات، سواء من ناحية الحماية والأمان أو الرفاهية، إلى جانب المظهر الرياضي.

تصميم السيارة هافال H7 موديل 2025 

ترتكز هافال H7 موديل 2025 على قاعدة عجلات بطول 2810 مم، بينما يبلغ الطول الكلي للسيارة بحوالي 4705 مم، و1908 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1780 مم، مع وجود فتحة سقف، أقطاب ثنائية على جانبي السقف، سبويلر خلفي، جنوط رياضية، مقدمة تتسم بالشراسة مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية.

هافال H7 موديل 2025 

تجهيزات هافال H7 موديل 2025

تضم هافال H7 موديل 2025 شاجن لاسلكي للهواتف، عجلة قيادة مكسوة بالجلد تدعم أوامر التحكم الصوتي، لوحة عدادات قياسها 12.3 بوصة، إضافة إلى شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 14.6 بوصة ادعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، 10 مكبرات صوتية، مقاعد كهربائية، إضاءة داخلية محيطة.

هافال H7 موديل 2025 

تأتي السيارة هافال H7 موديل 2025 بعدد من حساسات الحركة لسهولة الاصطفاف، كاميرا للمتابعة، مرايات جانبية كهربائية، وسائد هوائية للحماية من الصدمات AIRBAGS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام مانع الانغلاق ABS، مثبت سرعة، المساعدة على تجاوز المنحدرات.

هافال H7 موديل 2025 

مواصفات وأداء هافال H7 موديل 2025

تعتمد السيارة هافال H7 موديل 2025 على تقنية الدفع الرباعي للعجلات، مع 9 أوضاع للقايدة منها، الرملي والطيني، والقياسي والاقتصادي، والعشبي، بالإضافة إلى ناقل سرعات 9 غيار أوتوماتيكي الأداء.

هافال H7 موديل 2025 

وزودت هافال H7 موديل 2025 بمحرك تيربو، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 228 حصانًا، و380 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

هافال H7 موديل 2025 
