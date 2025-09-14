بورشه تقدم 911 Turbo S الرياضية الجديدة.. وهذا سعرها

كشفت شركة بورشه الألمانية العريقة عن الإصدار الجديد من السيارة الشهيرة 911، تحت غطاء بتكنولوجيا هجينة باسم Turbo S، وتأتي هذه السيارة بنوعين من التصميمات الخارجية سواء فئة السقف المكشوف أو الكوبيه.

مواصفات بورشه 911 Turbo S

تأتي السيارة 911 Turbo S بتصميم انسيابي يجمع بين الجانب الرياضي ومفهوم السوبر كارز، مع جنوط ذات تصميم هندسي أنيق، ومقدمة بورشه الشهيرة من ناحية المصابيح، إضافة إلى مفهوم ثنائي الأبواب، نظام عادم مزدوج، سبويلر رياضي، عواكس ضوئية، حساسات حركة.

تسارع بورشه 911 Turbo S

تصل السرعة القصوى للسيارة بورشه 911 Turbo S إلى 322 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/ساعة، في مدة زمنية تستغرق 2.5 ثانية.

محرك وأداء بورشه 911 Turbo S

زودت السيارة بورشه 911 Turbo S بمحرك هجين، يعتمد على بطارية سعة 1.9 كيلووات/ساعة، بينما ينتج محرك السيارة قوة قدرها 523 كيلووات أي ما يعادل 711 حصانًا، مما يجعلها واحدة من أقوى اصدارات العلامة الألمانية المقدمة وسط عائلة 911 الشهيرة.

سعر السيارة بورشه 911 Turbo S

تقدم بورشه 911 Turbo S عالميًا بسعر يبدأ من 271 ألف يورو، وصولاً إلى 285 ألف يورو تقريبًا.