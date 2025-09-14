قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هولندا تنضم لقائمة الدول المطالبة بمنع إسرائيل من المشاركة بمسابقة يوروفيجن
أزمة مالية قد تحدّد منافس الزمالك مبكرًا في الكونفيدرالية.. «الكابتن» يكشف التفاصيل
وقت صلاة الفجر| مسلحون يقتلـــ،ـون رجلًا ويخطفون 18 امرأة وطفلًا بنيجيريا
«الغندور» يكشف كواليس اعتذار محمد سراج الدين عن انتخابات الأهلي المقبلة| وهذه تفاصيل استقالته
اشتباكات في تل أبيب| إسرائيل تعلن استمرار حرب غزة لأشهر قادمة وتصعيد بالضفة الغربية
برلماني: مصر ستظل سندًا للقضية الفلسطينية.. وتصويت الأمم المتحدة «خطوة تاريخية»
أحمد بلال يفتح النار على حسام غالي: تصريحاتك تجاوزت حدود المجلس
استشهاد 62 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على أبراج سكنية وملاجئ في مدينة غزة
الصمت على الظلم لم يعد خيارًا | «الجبهة الوطنية»: الاعتراف الأممي بفلسطين خطوة نحو الحرية والكرامة
«رونالدو» يتابع «داعية برتغالي» على إنستجرام ويشعل مواقع التواصل | تفاصيل
حفاظًا على سلامة المواطنين.. تحرك عاجل في الجيزة باستبدال باكيات كوبري إمبابة
عشاء سياسي في البيت الأبيض.. ترامب يستضيف رئيس وزراء قطر دون الإعلان عن تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بورشه تقدم 911 Turbo S الرياضية الجديدة.. وهذا سعرها

 بورشه 911 Turbo S
 بورشه 911 Turbo S
صبري طلبه

كشفت شركة بورشه الألمانية العريقة عن الإصدار الجديد من السيارة الشهيرة 911، تحت غطاء بتكنولوجيا هجينة باسم Turbo S، وتأتي هذه السيارة بنوعين من التصميمات الخارجية سواء فئة السقف المكشوف أو الكوبيه.

مواصفات بورشه 911 Turbo S

تأتي السيارة 911 Turbo S بتصميم انسيابي يجمع بين الجانب الرياضي ومفهوم السوبر كارز، مع جنوط ذات تصميم هندسي أنيق، ومقدمة بورشه الشهيرة من ناحية المصابيح، إضافة إلى مفهوم ثنائي الأبواب، نظام عادم مزدوج، سبويلر رياضي، عواكس ضوئية، حساسات حركة.

 بورشه 911 Turbo S

تسارع بورشه 911 Turbo S

تصل السرعة القصوى للسيارة بورشه 911 Turbo S إلى 322 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/ساعة، في مدة زمنية تستغرق 2.5 ثانية.

 بورشه 911 Turbo S

محرك وأداء بورشه 911 Turbo S

زودت السيارة بورشه 911 Turbo S بمحرك هجين، يعتمد على بطارية سعة 1.9 كيلووات/ساعة، بينما ينتج محرك السيارة قوة قدرها 523 كيلووات أي ما يعادل 711 حصانًا، مما يجعلها واحدة من أقوى اصدارات العلامة الألمانية المقدمة وسط عائلة 911 الشهيرة.

 بورشه 911 Turbo S

سعر السيارة بورشه 911 Turbo S

تقدم بورشه 911 Turbo S عالميًا بسعر يبدأ من 271 ألف يورو، وصولاً إلى 285 ألف يورو تقريبًا.

بورشه بورشه 911 Turbo S مواصفات بورشه 911 Turbo S سعر بورشه 911 Turbo S أسعار بورشه 911 Turbo S

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

ترشيحاتنا

Galaxy S23

خيبة أمل لمالكي هواتف Galaxy S23.. سامسونج تستبعد ميزة "Now Brief"في تحديث One UI 8

آيفون 17

آبل تعلن تكاليف إصلاح آيفون 17: أسعار ثابتة ومفاجأة "غير سارة" لمالكي هاتف Air الجديد

جوجل

في أحدث تغييراتها.. جوجل تطلق تصميمًا جديدًا لشاشة "التشغيل الآن" في يوتيوب ميوزك

بالصور

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

فيديو

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد