سوق المستعمل.. سعر رينو داستر 2020 فبريكا أوتوماتيك

تعد السيارة رينو داستر واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي قدمت في مصر، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، وطرحت السيارة عبر أجيال متنوعة منها موديلات 2020 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع.

ظهرت السيارة رينو داستر 2020 في سوق السيارات المستعملة بسعر يبلغ 700 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، وبعدد كيلومترات لا يتعدى 80 ألف كيلومتر، مع الانتماء للفئة عالية التجهيزات.

ونؤكد على من يرغب شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الكشف الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية سواء من الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى أهمية مقارنة متوسط الأسعار وفقًا للحالة والفئة والموديل أيضًا، لتحقيق مفهوم القيمة مقابل السعر.

مواصفات رينو داستر 2020

من الناحية القياسية تنطلق السيارة رينو داستر 2020 0 إلى 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 11.9 ثانية، حيث تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي.

ويتمكن محرك السيارة من إنتاج 115 حصانًا، وعزم دوران 156 نيوتن متر، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، دفع أمامي، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بحوالي 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

تحتوي السيارة رينو داستر 2020 على شاشة تعمل باللمس، راديو، بلوتوث، مدخل USB، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، قفل مركزي للأبواب، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة تدعم تقنية التحكم في الأوامر الصوتية.

كما تحتوي رينو داستر 2020 على بصمة تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء، حساسات ركن، كاميرا، مرايات كهربائية جانبية، وسائد هوائية AIRBAGS للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، برنامج الثبات الالكتروني، مثبت سرعة.