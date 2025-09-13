قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تحذر من تسونامي بعد زلزال قوي قبالة سواحل كامشاتكا
زلزال بقوة 7.5 ريختر يضرب روسيا وتحذير من تسونامي في المحيط الهادئ
دعاء طرد الجن والشياطين من البيت بـ6 سور قرآنية.. كم تعرف منها؟
عادات يومية تدمّر صحتك .. الجلوس الدائم وقلة شرب الماء واستخدام السماعات الأبرز
سأعود للفن قريباً.. فادية عكاشة تتصدر التريند بعد لقاء صدى البلد
ترامب يلتقي وزير خارجية قطر في نيويورك لمدة ساعتين بواشنطن
تعاون بين وكالة الشراكة والصندوق العربي فى تعزيز تنمية الدول الإفريقية
الحكمة من تحريم الوشم في الإسلام.. 4 أسباب لا يعرفها كثيرون
تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الجزء الجديد
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة
الصقر: وصلنا بنسبة كبيرة للمونديال..وسوء النتائج سيكون سبب رحيل حسام حسن
أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم السبت 13-9-2025
سوق المستعمل.. سعر رينو داستر 2020 فبريكا أوتوماتيك

صبري طلبه

تعد السيارة رينو داستر واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي قدمت في مصر، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، وطرحت السيارة عبر أجيال متنوعة منها موديلات 2020 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع.

 ظهرت السيارة رينو داستر 2020 في سوق السيارات المستعملة بسعر يبلغ 700 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، وبعدد كيلومترات لا يتعدى 80 ألف كيلومتر، مع الانتماء للفئة عالية التجهيزات.

ونؤكد على من يرغب شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الكشف الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية سواء من الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى أهمية مقارنة متوسط الأسعار وفقًا للحالة والفئة والموديل أيضًا، لتحقيق مفهوم القيمة مقابل السعر.

مواصفات رينو داستر 2020

من الناحية القياسية تنطلق السيارة رينو داستر 2020 0 إلى 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 11.9 ثانية، حيث تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي.

ويتمكن محرك السيارة من إنتاج 115 حصانًا، وعزم دوران 156 نيوتن متر، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، دفع أمامي، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بحوالي 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

تحتوي السيارة رينو داستر 2020 على شاشة تعمل باللمس، راديو، بلوتوث، مدخل USB، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، قفل مركزي للأبواب، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة تدعم تقنية التحكم في الأوامر الصوتية.

كما تحتوي رينو داستر 2020 على بصمة تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء، حساسات ركن، كاميرا، مرايات كهربائية جانبية، وسائد هوائية AIRBAGS للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، برنامج الثبات الالكتروني، مثبت سرعة.

