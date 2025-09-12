قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف استعدت كفر الشيخ لمنظومة التأمين الصحي الشامل؟.. المحافظ يوضح
غزة تصنع الحدث في أوروبا.. هولندا تهدد بمقاطعة "يوروفيجن" بسبب إسرائيل
برلمانية أوكرانية تكشف حجم تداعيات الحرب الروسية على البنية التحتية
الهواتف أنقذتهم.. كيف أفلت قادة حماس من هجوم إسرائيل في الدوحة؟ |فيديوجراف
الحمصاني: افتتاح المتحف المصري نقطة تحول في استخدام مصر لقوتها الناعمة
السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة
أول تعليق من حماس على عملية الطعن بمدينة القدس
أسعار اشتراك مترو الأنفاق 2025 للطلبة
تهشم سيارة بسبب انهيار منزل مكون من طابقين في طنطا.. صور
بسبب لعب الكرة بالحديقة.. سيدة تحرر محضر ضد أمن نادي الزمالك
إشادة دولية بتنظيم مصر لاجتماع برلمان المتوسط برئاسة أبو العينين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مقارنة بين آيفون إير و iPhone 17 Pro والطرازات القديمة.. ماذا تغير؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
عزة عاطف

مع تسارع التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية وبروز العلامات الصينية كقوى مهيمنة جديدة، حذر الرئيس التنفيذي لشركة فولفو من أن بعض شركات صناعة السيارات الغربية قد تواجه الانهيار في السنوات المقبلة، ما يفتح الباب أمام خريطة جديدة لصناعة السيارات العالمية.

"لا مجال للتراجع" عن المستقبل الكهربائي

على الرغم من أن فولفو تراجعت جزئيًا عن التزامها السابق بالتحول إلى علامة كهربائية بالكامل بحلول عام 2030. 

إلا أن الرئيس التنفيذي هاكان سامويلسون شدد في مقابلة مع بلومبرغ على أن الاتجاه الحتمي واضح: "ستصبح الصناعة كهربائية – لا مجال للتراجع. قد يستغرق الأمر وقتًا أطول في بعض المناطق، لكن في غضون عشر سنوات ستكون جميع السيارات كهربائية وأسعارها أقل".

وأكد سامويلسون أن هذا التحول سيؤدي إلى ولادة علامات تجارية جديدة مهيمنة، تمامًا كما سيطرت شركات مثل فورد، جنرال موتورز، تويوتا، وفولكس فاجن على السوق في القرن الماضي.

يتوقع سامويلسون أن بعض شركات السيارات الغربية ستتكيف مع الظروف الجديدة وتبقى في المنافسة، بينما ستفشل أخرى وتختفي من المشهد. 

وأوضح أن هذا التحول لا يعني فقط دخول لاعبين جدد، بل أيضًا إعادة هيكلة شاملة ستفرضها المنافسة العالمية على الشركات التقليدية.

العلاقات الصينية كميزة لفولفو

تتمتع فولفو بموقع فريد في أوروبا بفضل ملكيتها لشركة جيلي الصينية، التي تُعد من أبرز رواد ثورة السيارات الكهربائية عالميًا، وتمتلك علامات مثل لوتس، زيكر، بوليستار، ولينك آند كو.

وقال سامويلسون: "كلما أصبحت صناعة السيارات الصينية أقوى، زادت قيمة علاقتنا مع جيلي".

وأضاف أن العلامات الصينية تهيمن بالفعل على أكثر من نصف السوق المحلي في الصين، وتواصل التوسع بقوة في أوروبا، مما يشكل ضغطًا متزايدًا على الشركات الأمريكية والأوروبية التي تتنافس في سوق يتقلص تدريجيًا.

لمواجهة هذا التحول، تستثمر فولفو بكثافة في السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن. 

ويعتبر سامويلسون أن هذه الفئة ستعمل كـ "جسر مهم" إلى حين توفر البنية التحتية للشحن بشكل كامل في الأسواق العالمية.

وأضاف: "قد يستغرق الأمر بضع سنوات أخرى بعد 2030 حتى تصبح السيارات الكهربائية هي المسيطرة بالكامل، وذلك بحسب طلب المستهلكين وتطور شبكات الشحن".

منذ أبريل الماضي، عاد هاكان سامويلسون البالغ من العمر 74 عامًا لقيادة فولفو بعد استقالته في 2022، ليقود الشركة في مرحلة مليئة بالتحديات. 

ويؤكد من موقعه أن التحول الكهربائي لم يعد خيارًا بل حتمية، وأن الصين ستكون لاعبًا رئيسيًا في صناعة السيارات عالميًا خلال العقد المقبل.

السيارات الصينية السيارات الكهربائية السيارات الأوروبية مبيعات السيارات سوق السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

الاهلي

بعد اعتذار الخطيب.. من يقود الأهلي في الانتخابات المقبلة؟

مريم عامر منيب

مريم عامر منيب لـ خطيبها: بابا سيعتني بك يا حبيبي

ترشيحاتنا

السكتة الدماغية

الاسباب وطرق الوقاية.. كل ما تريد معرفته عن السكتة الدماغية

البسيمة

طريقة عمل البسيمة بمذاق احترافي

الزنجبيل

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزنجبيل كل يوم

بالصور

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
MG
MG

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فستان أنيق.. هاجر أحمد تستعرض جمالها | شاهد

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد