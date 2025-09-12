أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري.. وأوتوماتيك كروس أوفر بأقل سعر

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أعلى فئة.. سيارة 7 راكب يابانية فبريكا بأقل سعر للمستعمل

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة عائلية ذات مساحة رحبة، ومن بين الخيارات المطروحة داخل سوق المستعمل، هي النسخة ميتسوبيشي اكسابندر باختلاف موديلاتها، والتي تنتمي إلى الإصدارات ذات الـ 7 مقاعد، المقدمة بشعار العلامة اليابانية.

رولز رويس الكلاسيكية تعود من جديد بتكنولوجيا كهربائية وأداء مميز

في خطوة مميزة نحو العودة إلى الماضي، كشفت شركة Halcyon البريطانية عن مشروع مميز يهدف إلى إحياء الأيقونة البريطانية الشهيرة رولز رويس كورنيش، والتي تنطلق بنفس مظهرها العريق ولكن بلمسات فنية عصرية.

تبدأ من 645 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

يضم سوق السيارات في مصر الكثير من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع التصميمات الداخلية والهيكلية، إلى جانب تنوع الأسعار، وتبقى الفئة الاقتصادية نقطة بحث مهمة للعديد من المقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة.

هيونداي باليسيد 2026 الجديدة.. رفاهية كورية تجتاح الطرق

تواصل هيونداي من تألقها في مجال السيارات، بعد تقديم النسخة الجديدة من باليسيد عالميًا، والتي تأتي ضمن موديلات 2026، مع التصميم الرياضي من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات، تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم.

فيراري 849 Testarossa .. عودة أسطورية تجمع بين الفخامة والسرعة

تعزز علامة الحصان الواثب الإيطالية فيراري من تألقها في عالم صناعة السيارات الخارقة، بعد الكشف عن أيقونة السرعة 849 Testarossa، والتي ستكون النسخة الهجينة الأسطورية الجديدة، حيث تنافس بقدراتها النسخة الشهيرة SF90 سترادالي.

أرخص سيارة أوتوماتيك كروس أوفر.. لمحبي السيارات الرياضية

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، عددا كبيرا من الطرازات الرياضية، منها فئة الكروس أوفر، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة خلال الفترة الماضية، نسبة إلى التصميم المرتفع، والمساحة الرحبة، إضافة إلى التقنيات المقدمة من قبل كل صانع.