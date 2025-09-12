قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير.. عودة ارتفاع الرطوبة والحرارة نهارا| الطقس اليوم
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 230 مسيرة أوكرانية خلال الليل
ثروة 1.2 مليار دولار| رجل أعمال برازيلي يثير الجدل بوصية لـ نيمار.. القصة الكاملة
واشنطن: سنتخذ إجراءات ضد البرازيل عقب إدانة الرئيس السابق بولسونارو
إعفاءات خاصة وحظر مشدد.. كيف ينظم القانون المصري حيازة الأسلحة؟
تحذير من ظاهرة وحيدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 12-9-2025
عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟
تناقض سافر.. نائبة المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن تعزي قطر وتبرر العدوان الإسرائيلي ضدها
موازنة المواطن: استمرار خفض معدل الدين إلى 82% بنهاية يونيو 2026
فيديو جديد يفضح المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك
بطاقة خدمات الأبرز.. شروط الإعفاء الجمركي على سيارات ذوي الإعاقة
أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري.. وأوتوماتيك كروس أوفر بأقل سعر

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أعلى فئة.. سيارة 7 راكب يابانية فبريكا بأقل سعر للمستعمل
يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة عائلية ذات مساحة رحبة، ومن بين الخيارات المطروحة داخل سوق المستعمل، هي النسخة ميتسوبيشي اكسابندر باختلاف موديلاتها، والتي تنتمي إلى الإصدارات ذات الـ 7 مقاعد، المقدمة بشعار العلامة اليابانية.

رولز رويس الكلاسيكية تعود من جديد بتكنولوجيا كهربائية وأداء مميز
في خطوة مميزة نحو العودة إلى الماضي، كشفت  شركة Halcyon البريطانية عن مشروع مميز يهدف إلى إحياء الأيقونة البريطانية الشهيرة رولز رويس كورنيش، والتي تنطلق بنفس مظهرها العريق ولكن بلمسات فنية عصرية.

تبدأ من 645 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري
يضم سوق السيارات في مصر الكثير من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع التصميمات الداخلية والهيكلية، إلى جانب تنوع الأسعار، وتبقى الفئة الاقتصادية نقطة بحث مهمة للعديد من المقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة.

هيونداي باليسيد 2026 الجديدة.. رفاهية كورية تجتاح الطرق
تواصل هيونداي من تألقها في مجال السيارات، بعد تقديم النسخة الجديدة من باليسيد عالميًا، والتي تأتي ضمن موديلات 2026، مع التصميم الرياضي من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات، تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم.

فيراري 849 Testarossa .. عودة أسطورية تجمع بين الفخامة والسرعة
تعزز علامة الحصان الواثب الإيطالية فيراري من تألقها في عالم صناعة السيارات الخارقة، بعد الكشف عن أيقونة السرعة 849 Testarossa، والتي ستكون النسخة الهجينة الأسطورية الجديدة، حيث تنافس بقدراتها النسخة الشهيرة SF90 سترادالي.

أرخص سيارة أوتوماتيك كروس أوفر.. لمحبي السيارات الرياضية
يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، عددا كبيرا من الطرازات الرياضية، منها فئة الكروس أوفر، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة خلال الفترة الماضية، نسبة إلى التصميم المرتفع، والمساحة الرحبة، إضافة إلى التقنيات المقدمة من قبل كل صانع.

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

أسعار كتب العام الدراسي الجديد

تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الاموال المضبوطة بالاقصر

ما شافوهمش وهما بيسرقوا.. الشرطة تضبط الملايين لحظة اقتسامها بالأقصر .. اعرف القصة

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

تمساح

نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة تكشف معلومات جديدة عن "تمساح أبوتلات" ومصيره

محمود الخطيب

نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي

محمود الخطيب

غضب واجتماع عاجل.. تفاصيل اليوم الأخير للخطيب في الأهلي

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

ترويع المواطنين وانتهاك سيادة الدولة.. قطر تنتفض في مجلس الأمن

وزير خارجية قطر

قطر: إسرائيل تجاوزت جميع الحدود بقيادة المتطرفين

قطر

قطر: ما حدث انتهاك سافر لسيادة دولة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة

كاجوال لافت.. رحمة أحمد تخطف الأنظار بظهورها

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة
طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة
طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

صبا مبارك تخطف الأنظار بجمالها

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

طريقة عمل خلطة المحشي

طريقة عمل خلطة المحشي
طريقة عمل خلطة المحشي
طريقة عمل خلطة المحشي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

