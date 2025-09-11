قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا.. رابط تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2025 .. اتبع الخطوات وأمامك 8 كليات جديدة
أستاذ قانون دولي عن تعليق مجلس الأمن على العدوان الإسرائيلي: مجرد بيان صحفي لا يرقى ليكون وثيقة رسمية
الروبيكي – العاشر – بلبيس.. خط سكة حديد جديد لدعم حركة البضائع وتسهيل انتقال الركاب
ما شافوهمش وهما بيسرقوا.. الشرطة تضبط الملايين لحظة اقتسامها بالأقصر .. اعرف القصة
إعلان الدولة الفلسطينية.. ألمانيا تقرر دعم مقترح فرنسا لحل الدولتين
مفاجأة بشأن نادي خوان ألفينا السابق تهدد الزمالك.. ماذا حدث؟
أحمد الجمال: تزييف دور مصر والتشكيك فيه جزء من عقلية العدو الصـ.ـهيوني
مصطفى بكري: تكريم النائب محمد أبو العينين بوسام أحرار إفريقيا تقديرًا لدوره البارز
مصطفى بكري: المنوفية تغيرت بالكامل منذ 2019 باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه
بعد تصريحات سلوم حداد.. نجلاء بدر: كل إللي عايز يتشهر يجيب سيرة مصر
الخطيب للاعبي الأهلي: الكورة مش بالأسماء بالرجولة والجدعنة
رولز رويس الكلاسيكية تعود من جديد بتكنولوجيا كهربائية وأداء مميز

رولز رويس كورنيش
صبري طلبه

في خطوة مميزة نحو العودة إلى الماضي، كشفت  شركة Halcyon البريطانية عن مشروع مميز يهدف إلى إحياء الأيقونة البريطانية الشهيرة رولز رويس كورنيش، والتي تنطلق بنفس مظهرها العريق ولكن بلمسات فنية عصرية.

ستقدم أيقونة السبعينات بإصدار كهربائي بالكامل يتناسب مع المفهوم العصري لسيارات الطاقة النظيفة، حيث توفر مدى للسير يصل إلى 483 كيلومتر للشحنة الواحدة، مع أداء أقوى من المحرك الأصلي للسيارة، وتقنيات محدثة.

الترقيات الجديدة لإصدار رولز رويس كورنيش من Halcyon، تعمل على تحقيق تجربة قيادة مميزة، حيث تجمع بين الطابع الكلاسيكي، والقدرات الفنية الجديدة، إلى جانب مهم وهو الحد من الانبعاثات بفضل الأداء الكهربائي النظيف.

رولز رويس الكلاسيكية تعود من جديد

سيتم تقديم رولز رويس الكلاسيكية أو الأيقونة كورنيش العصرية، من خلال 60 نسخة فقط، مع إمكانية طلب ترقيات معينة مثل تغيير المصابيح أو لمسات محدثة، أو الإبقاء على مظهرها الكلاسيكي، سواء خارجيًا أو فيما يتعلق بقمرة القيادة، وتستغرق عملية إعادة بناء السيارة حوالي 2000 ساعة عمل، لإعادة ترميمها مما يدل على ندرة السيارة بالفعل.

أداء قوى لسيارة رولز رويس 

تأتي السيارة رولز رويس كورنيش بنظام تعليق شبه نشط مع فرامل محسنة، وأوضاع قيادة ثلاثية هم Drive و Touringو Spirited، وكما ذكرنا المدى الذي يصل إلى 483 كم، بينما كان محركها الأصلي بقوة 500 حصانًا، سعة 6750 سي سي، بعدد 8 اسطوانات.

السعر المتوقع لسيارة رولز رويس كورنيش

تشير بعض التقارير العالمية أن السيارة رولز رويس كورنيش سوف تبدأ أسعارها من 537 ألف دولار أمريكي، مع إضافة القيمة الأصلية لسعر السيارة، ومن المتوقع أن يبدأ انتاجها في أواخر العام القادم 2026.

