رولز رويس الكلاسيكية تعود من جديد بتكنولوجيا كهربائية وأداء مميز

في خطوة مميزة نحو العودة إلى الماضي، كشفت شركة Halcyon البريطانية عن مشروع مميز يهدف إلى إحياء الأيقونة البريطانية الشهيرة رولز رويس كورنيش، والتي تنطلق بنفس مظهرها العريق ولكن بلمسات فنية عصرية.

ستقدم أيقونة السبعينات بإصدار كهربائي بالكامل يتناسب مع المفهوم العصري لسيارات الطاقة النظيفة، حيث توفر مدى للسير يصل إلى 483 كيلومتر للشحنة الواحدة، مع أداء أقوى من المحرك الأصلي للسيارة، وتقنيات محدثة.

رولز رويس كورنيش

الترقيات الجديدة لإصدار رولز رويس كورنيش من Halcyon، تعمل على تحقيق تجربة قيادة مميزة، حيث تجمع بين الطابع الكلاسيكي، والقدرات الفنية الجديدة، إلى جانب مهم وهو الحد من الانبعاثات بفضل الأداء الكهربائي النظيف.

رولز رويس كورنيش

رولز رويس الكلاسيكية تعود من جديد

سيتم تقديم رولز رويس الكلاسيكية أو الأيقونة كورنيش العصرية، من خلال 60 نسخة فقط، مع إمكانية طلب ترقيات معينة مثل تغيير المصابيح أو لمسات محدثة، أو الإبقاء على مظهرها الكلاسيكي، سواء خارجيًا أو فيما يتعلق بقمرة القيادة، وتستغرق عملية إعادة بناء السيارة حوالي 2000 ساعة عمل، لإعادة ترميمها مما يدل على ندرة السيارة بالفعل.

رولز رويس كورنيش

أداء قوى لسيارة رولز رويس

تأتي السيارة رولز رويس كورنيش بنظام تعليق شبه نشط مع فرامل محسنة، وأوضاع قيادة ثلاثية هم Drive و Touringو Spirited، وكما ذكرنا المدى الذي يصل إلى 483 كم، بينما كان محركها الأصلي بقوة 500 حصانًا، سعة 6750 سي سي، بعدد 8 اسطوانات.

رولز رويس كورنيش

السعر المتوقع لسيارة رولز رويس كورنيش

تشير بعض التقارير العالمية أن السيارة رولز رويس كورنيش سوف تبدأ أسعارها من 537 ألف دولار أمريكي، مع إضافة القيمة الأصلية لسعر السيارة، ومن المتوقع أن يبدأ انتاجها في أواخر العام القادم 2026.