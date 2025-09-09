أرخص سيارة تقدمها نيسان في السوق السعودي.. بالأسعار

تقدم نيسان اليابانية، مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصداراتها داخل السوق السعودي، وتعبر السيارة صني الشهيرة من أرخص الإصدارات المقدمة هناك، وسط موديلات 2025 ضمن عائلة السيدان، حيث تبدأ أسعارها من 66 ألف ريال.

محرك وأداء نيسان صني موديل 2025

تستمد نيسان صني موديل 2025 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 118 حصانًا، و149 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، وتقنية الجر الأمامي للعجلات.

مواصفات وتجهيزات نيسان صني موديل 2025

تضم السيارة نيسان صني موديل 2025 مجموعة من التجهيزات، ابرزها، شاشة تعمل باللمس 7 بوصة تتوسط قمرة القيادة، مع دعم تقنية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، التحكم في الصوت عبر مقود الحركة، نظام صوتي ترفيهي، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، حساسات ركن، كاميرا لسهولة الاصطفاف والركن.

زودت نيسان صني موديل 2025 بمرايات جانبية كهربائية، مكيف هواء، جنوط رياضية بين 16 و17 بوصة، إضاءة LED، مصابيح حادة الشكل وأخرى للضباب، إشارات ضوئية للمرايات، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل، التحذير من التصادم الأمامي، رصد النقطة العمياء.

أسعار السيارة نيسان صني موديل 2025 في السعودية

تقدم نيسان صني موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 66,000 ريال سعودي للفئة S، بينما تتراوح أسعار الفئة الثانية والثالثة SV PLUS وSL بين 76,500 ريال و 83,500 ريال سعودي.