نموذج أستون مارتن فالكيري.. تحفة مصغرة بسعر خيالي

كشفت Amalgam المتخصصة في صناعة المجسمات الدقيقة، عن تحفة مصغرة من الأيقونة أستون مارتن فالكيري، والتي تأتي بتفاصيل كثيرة عالية الدقة والتطابق، وكأنها إصدار حقيقي بالفعل من تلك النسخة الخارقة.

استغرق تطوير هذا المشروع أكثر من 3,000 ساعة بالتعاون مع أستون مارتن، وستتوفر جميع النسخ بلون Podium Green، ويستغرق تجميع كل نسخة أكثر من 300 ساعة، مع الاعتماد على دهان أصلي من أستون مارتن، بالإضافة إلى قطع جلدية حقيقية.

أستون مارتن فالكيري

هذه التقنيات المستخدمة في صناعة المجسمات تجعل العمل أقرب إلى الحقيقة، كما كشفت Amalgam أن كل نسخة تحمل موافقة مباشرة من أستون مارتن، حيث تقدم تحفة فنية نادرة ينقطها الانطلاق على الطرقات والحلبات.

أستون مارتن فالكيري

أستون مارتن فالكيري إصدار محدود وبسعر خيالي

يبدأ سعر الإصدار المحدود من الأيقونة المجسمة أستون مارتن فالكيري من 19,900 دولار أمريكي، أي ما يعادل 14,740 جنيه إسترليني، بينما يصل سعر التصميم إلى 20,640 جنيه إسترليني أو 27,860 دولار أمريكي للنسخ المخصصة Bespoke.

أستون مارتن فالكيري

وستعمل Amalgam على تقديم مجسمات أستون مارتن فالكيري من خلال 398 نسخة، تنقسم إلى 199 نسخة لإصدار فالكيري كوبيه الشهير، وعدد 199 نسخة لإصدار فالكيري سبايدر.

أستون مارتن فالكيري

ومن الجدير بالذكر أن سيارة أستون مارتن فالكيري تعتمد على محرك مكون من 12 اسطوانة، سعة 6500 سي سي متنفس طبيعي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 1000 حصان، مقترن بنظام هايبرد متطور يمكنه رفع القوة الإجمالية للسيارة إلى 1160 حصانًا.

أستون مارتن فالكيري

بينما يصل إجمالي عزم الدوران إلى 900 نيوتن متر، وبهذه القدرات تستغرق السيارة أستون مارتن فالكيري مدة زمنية قدرها 2.5 ثانية فقط للتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة.