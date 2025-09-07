قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإفراج عن جميع الرهائن.. صفقة جديدة أمام حماس لإنهاء الحرب في غزة برعاية أمريكية
تطور جديد في الزمالك.. فيريرا يُصعد لاعب قطاع الناشئين لتدريبات الفريق
هنو: مسرح سيد درويش شاهد على إسهامات الإسكتدرية المميزة في الفن والثقافة
رد مفاجئ من جوميز على عرض تدريب الأهلي.. تفاصيل
انحسار مياه البحر بطور سيناء بالتزامن مع خسوف القمر |شاهد
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام
تشكيل منتخب إسبانيا أمام تركيا في تصفيات كأس العالم
ضحية حادث الفنان أحمد صلاح حسني: اتصالحت جنائيا.. لكن حقي في العربية ماخدتوش
منتخب بوركينا فاسو.. تعرف على المنافس الوحيد لمصر على تأشيرة المونديال
اللون الأحمر يسيطر على أسواق المال العربية
بعد الهجوم الروسي الضخم على أوكرانيا.. ترامب: مستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا
أحمد موسى: مصر لديها ضغط استثمارات بمليارات الدولارات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

نموذج أستون مارتن فالكيري.. تحفة مصغرة بسعر خيالي

صبري طلبه

كشفت Amalgam المتخصصة في صناعة المجسمات الدقيقة، عن تحفة مصغرة من الأيقونة أستون مارتن فالكيري، والتي تأتي بتفاصيل كثيرة عالية الدقة والتطابق، وكأنها إصدار حقيقي بالفعل من تلك النسخة الخارقة.

استغرق تطوير هذا المشروع أكثر من 3,000 ساعة بالتعاون مع أستون مارتن، وستتوفر جميع النسخ بلون Podium Green، ويستغرق تجميع كل نسخة أكثر من 300 ساعة، مع الاعتماد على دهان أصلي من أستون مارتن، بالإضافة إلى  قطع جلدية حقيقية.

هذه التقنيات المستخدمة في صناعة المجسمات تجعل العمل أقرب إلى الحقيقة، كما كشفت Amalgam أن كل نسخة تحمل موافقة مباشرة من أستون مارتن، حيث تقدم تحفة فنية نادرة ينقطها الانطلاق على الطرقات والحلبات.

 أستون مارتن فالكيري إصدار محدود وبسعر خيالي 

يبدأ سعر الإصدار المحدود من الأيقونة المجسمة أستون مارتن فالكيري من 19,900 دولار أمريكي، أي ما يعادل 14,740 جنيه إسترليني، بينما يصل سعر التصميم إلى 20,640 جنيه إسترليني أو 27,860 دولار أمريكي للنسخ المخصصة Bespoke.

وستعمل Amalgam على تقديم مجسمات أستون مارتن فالكيري من خلال 398 نسخة، تنقسم إلى 199 نسخة لإصدار فالكيري كوبيه الشهير، وعدد 199 نسخة لإصدار فالكيري سبايدر.

ومن الجدير بالذكر أن سيارة أستون مارتن فالكيري تعتمد على محرك مكون من 12 اسطوانة، سعة 6500 سي سي متنفس طبيعي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 1000 حصان، مقترن بنظام هايبرد متطور يمكنه رفع القوة الإجمالية للسيارة إلى 1160 حصانًا.

بينما يصل إجمالي عزم الدوران إلى 900 نيوتن متر، وبهذه القدرات تستغرق السيارة أستون مارتن فالكيري مدة زمنية قدرها 2.5 ثانية فقط للتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة.

