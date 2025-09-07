قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
مظاهرات ومواجهات.. غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين في صربيا
مهاجم الأهلي السابق يتوقع مفاجآت في صفوف الفراعنة ضد بوركينا فاسو
سمير كمونة: حسام حسن يتغلب على الغيرة والانتقادات ويقود الفراعنة نحو المونديال
إسرائيل تموّل جوجل بـ 45 مليون دولار لتجميل صورتها في غزة | تفاصيل
10 اختصاصات لـ المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بقانون العمل الجديد.. تعرّف عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن فولفو EM90.. سيارة كهربائية من الطراز الفاخر

صبري طلبه

تواصل فولفو من تعزيز تواجدها في مجال صناعة السيارات الكهربائية، بعد إطلاق النسخة الجديدة EM90، والتي تنتمي إلى الفئة الفاخرة، حيث تمتلك باقة عالية الأداء من التجهيزات، مع مقصورة تتسم بالرحابة.

أداء فولفو EM90 وقدارتها الفنية 

تستمد فولفو EM90 قوتها من محرك كهربائي بقوة 200 كيلووات ما يعادل 272 حصانًا، مع بطارية سعة 116 كيلووات ساعة، بينما يصل مدى السير إلى 739 كيلومتر، مع القدرة على الشحن حتى 360 كيلووات، معتمدة على تقنية 800 فولت.

تسارع فولفو EM90

بفضل القدرات الفنية التي تعتمد عليها فولفو EM90، فيمكن لها أن تستغرق 8.3 ثانية فقط، وذلك للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

تصميم وابرز تجهيزات فولفو EM90

تأتي السيارة فولفو EM90 بعدد من التجهيزات، منها نظام المعلومات والترفيه الذي يعتمد على تقنيات جوجل، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، مع وجود خصائص التدليك والتدفئة والتبريد، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء.

تحتوي فولفو EM90 على شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، وسائد هوائية للحماية، فرامل متقدمة مع مثبت للسرعة، وقفل مركزي، مع بصمة داخلية لتشغيل وإيقاف المحرك، بالإضافة إلى بصمة خارجية.

تأتي السيارة فولفو EM90 من الخارج بمظهر عصري، مع إضاءة LED، جنوط أنيقة تجمع بين الفخامة والطابع الرياضي، إلى جانب حساسات حركة، كاميرات للمتابعة، وبنسبة طول بلغت 5.21 م، و3.21 م لطول قاعدة العجلات، ووزن إجمالي يقدر بـ2763 كيلوجرام.

فولفو EM90

ليلى علوي
الشرقية
بكتيريا الامعاء
المشروبات الغازية الدايت
فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

