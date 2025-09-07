الكشف عن فولفو EM90.. سيارة كهربائية من الطراز الفاخر

تواصل فولفو من تعزيز تواجدها في مجال صناعة السيارات الكهربائية، بعد إطلاق النسخة الجديدة EM90، والتي تنتمي إلى الفئة الفاخرة، حيث تمتلك باقة عالية الأداء من التجهيزات، مع مقصورة تتسم بالرحابة.

أداء فولفو EM90 وقدارتها الفنية

تستمد فولفو EM90 قوتها من محرك كهربائي بقوة 200 كيلووات ما يعادل 272 حصانًا، مع بطارية سعة 116 كيلووات ساعة، بينما يصل مدى السير إلى 739 كيلومتر، مع القدرة على الشحن حتى 360 كيلووات، معتمدة على تقنية 800 فولت.

فولفو EM90

تسارع فولفو EM90

بفضل القدرات الفنية التي تعتمد عليها فولفو EM90، فيمكن لها أن تستغرق 8.3 ثانية فقط، وذلك للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

تصميم وابرز تجهيزات فولفو EM90

تأتي السيارة فولفو EM90 بعدد من التجهيزات، منها نظام المعلومات والترفيه الذي يعتمد على تقنيات جوجل، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، مع وجود خصائص التدليك والتدفئة والتبريد، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء.

فولفو EM90

تحتوي فولفو EM90 على شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، وسائد هوائية للحماية، فرامل متقدمة مع مثبت للسرعة، وقفل مركزي، مع بصمة داخلية لتشغيل وإيقاف المحرك، بالإضافة إلى بصمة خارجية.

تأتي السيارة فولفو EM90 من الخارج بمظهر عصري، مع إضاءة LED، جنوط أنيقة تجمع بين الفخامة والطابع الرياضي، إلى جانب حساسات حركة، كاميرات للمتابعة، وبنسبة طول بلغت 5.21 م، و3.21 م لطول قاعدة العجلات، ووزن إجمالي يقدر بـ2763 كيلوجرام.