بأقل سعر للمستعمل.. سيارة أوتوماتيك بحالة الفبريكا دايو نوبيرا

تعتبر السيارة دايو نوبيرا من أبرز الإصدارات التي تعرض في السوق المصري للسيارات المستعملة، حيث اشتهرت بالاعتمادية المقدمة من الصانع الكوري الجنوبي، بالإضافة إلى مساحتها العائلية، والسعر المناسب لقطع الغيار، إلى جانب تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي.

وظهرت إحدى الإصدارات التي تعتمد على علبة تروس أوتوماتيكية بسعر يبلغ 260 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا من الداخل، مع طلاء خارجي محدث، وضمن موديلات 2000، ولكن ننصح دومًا بمقارنة أسعار أي سيارة ترغب في شرائها بغيرها من نفس الفئة للحصول على أفضل قيمة، إلى جانب أهمية الفحص الفني الشامل.

دايو نوبيرا

مواصفات السيارة دايو نوبيرا

تضم السيارة دايو نوبيرا محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 106 أحصنة، وتنطلق السيارة عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع فئات أخرى بناقل مانيوال 5 غيارات.

دايو نوبيرا

أبعاد وتصميم دايو نوبيرا

تعتمد السيارة دايو نوبيرا على تصميم السيدان خماسي الأبواب عند حساب مساحة التخزين الخلفية، بالإضافة إلى نسبة طول كلي تقدر بحوالي 4260 مم، و1720 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يصل إلى 1430 مم، مع مصابيح إمامية حادة، وإضاءة نهارية، مرايات وصادم أمامية وخلفي بنفس لون طلاء السيارة.

دايو نوبيرا

تضم السيارة دايو نوبيرا نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، راديو، كاسيت، مكيف هواء يدوي ساخن وبارد مع فتحات أمامية، ونوافذ كهربائية حسب الفئة، بالإضافة إلى مرايات جانبية بنفس التقنية، جنوط رياضية.