منظمة الصحة العالمية تعلن رفع حالة الطوارئ المتعلقة بـجدري القرود
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بأقل سعر للمستعمل.. سيارة أوتوماتيك بحالة الفبريكا دايو نوبيرا

دايو نوبيرا
دايو نوبيرا
صبري طلبه

تعتبر السيارة دايو نوبيرا من أبرز الإصدارات التي تعرض في السوق المصري للسيارات المستعملة، حيث اشتهرت بالاعتمادية المقدمة من الصانع الكوري الجنوبي، بالإضافة إلى مساحتها العائلية، والسعر المناسب لقطع الغيار، إلى جانب تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي.

وظهرت إحدى الإصدارات التي تعتمد على علبة تروس أوتوماتيكية بسعر يبلغ 260 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا من الداخل، مع طلاء خارجي محدث، وضمن موديلات 2000، ولكن ننصح دومًا بمقارنة أسعار أي سيارة ترغب في شرائها بغيرها من نفس الفئة للحصول على أفضل قيمة، إلى جانب أهمية الفحص الفني الشامل.

 دايو نوبيرا

مواصفات السيارة دايو نوبيرا

تضم السيارة دايو نوبيرا محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 106 أحصنة، وتنطلق السيارة عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع فئات أخرى بناقل مانيوال 5 غيارات.

 دايو نوبيرا

أبعاد وتصميم دايو نوبيرا 

تعتمد السيارة دايو نوبيرا على تصميم السيدان خماسي الأبواب عند حساب مساحة التخزين الخلفية، بالإضافة إلى نسبة طول كلي تقدر بحوالي 4260 مم، و1720 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يصل إلى 1430 مم، مع مصابيح إمامية حادة، وإضاءة نهارية، مرايات وصادم أمامية وخلفي بنفس لون طلاء السيارة.

 دايو نوبيرا

تضم السيارة دايو نوبيرا نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، راديو، كاسيت، مكيف هواء يدوي ساخن وبارد مع فتحات أمامية، ونوافذ كهربائية حسب الفئة، بالإضافة إلى مرايات جانبية بنفس التقنية، جنوط رياضية.

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: الإنسان الكامل لا يرى للناس عيوبا

الصلاة على النبي بعد الأذان

هل الصلاة على النبي بعد الأذان بدعة؟.. انتبه لـ7 أسرار لا تعرفها

وزير الأوقاف

الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية ضمن برنامج مجالس الذاكرين بالمحافظات

بالصور

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط

الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد