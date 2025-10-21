السفير الهندي يسلط الضوء على التغيير في مصر خلال 30 عاما

قدم السفير الهندي، سوريش ك. ريدي، رسالة غير متوقعة إلى المصريين، موضحا أنه حلم أن يكون سفيرا لبلاده في مصر وحينما عاد لها كأنه رجع إلى أهله.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية سارة سامي، مقدمة برنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه عمل في مصر قبل نحو 30 عاما وعندما عاد لها لاحظ تغييرات كبيرة سواء في مصر نفسها أو العلاقات بين البلدين.

وأردف السفير الهندي، سوريش ك. ريدي، أن شرب من مياه النيل كثيرًا، وعاد وجد بنية تحتية وحيوية في الاقتصاد المصري والقاهرة تستعد لتكون جزء من النمو الاقتصادي في العالم وهنأ مصر على دورها القيادي في هذا الأمر.

وأوضح أن الهند كانت تاسع أكبر اقتصاد في العالم قبل 30 عامًا وحاليا أصبحت الاقتصاد الثالث عالميًا، موضحا أن الهند أصبحت رائدة في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي وفي الرعاية الصحية إلى جانب الصناعات الدوائية حيث توصف الهند بأنها صيدلية العالم.

