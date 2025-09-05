تبدأ من 67 ألف ريال .. أسعار شانجان CS35 بلس 2025 في السعودية

تعتبر السيارة شانجان CS35 بلس من أشهر السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة الصينية داخل السوق السعودي، والتي طرحت عبر 3 فئات من التجهيزات، بسعر يبدأ من 67,850 ريال للفئة الأولى.

محرك شانجان CS35 بلس والأداء الفني

تأتي شانجان CS35 بلس بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.4 لتر تيربو، ينتج قوة قدرها 158 حصان، وعزم دوران 260 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك DCT مكون من 7 سرعات.

شانجان CS35 بلس

وتعتمد السيارة شانجان CS35 بلس 2025 على نظام الدفع الأمامي للعجلاتFWD، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 17.3 كيلومتر/ لتر، بينما تقدم السيارة بخزان وقود يتسع إلى 53 لتر.

شانجان CS35 بلس

تجهيزات شانجان CS35 بلس

زودت شانجان CS35 بلس بكاميرا 360 درجة، مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية، نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، نظام فرامل ABS مانع الانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، والثبات الالكتروني ESP، تقنية مراقبة النقاط العمياء، تحديد المسار، كاميرا خلفية، حساسات حركة، مرايات جانبية كهربائية.

شانجان CS35 بلس

كما زودت شانجان CS35 بلس بتجهيزات اخرى تتضمن، شاشة 10.25 بوصة، جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و18 بوصة، مقاعد من الجلد، شاحن لاسلكي، فتحة سقف زجاجية بانوراما، مكيف هواء أوتوماتيك مع فتحات خلفية، بلوتوث، 6 مكبرات، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بصمة، مصابيح بتقنية LED.

أسعار شانجان CS35 بلس 2025 في السعودية

تبدأ أسعار السيارة شانجان CS35 بلس 2025 من 67,850 ريال للفئة Trend، بينما تتراوح أسعار الفئة Smart و Limited بين 75,785 ريال و 81,535 ريال سعودي.