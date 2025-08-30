5 سيارات زيرو تحمل العلامة اليابانية في مصر .. تبدأ من 645 ألف جنيه

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات التي تحمل العلامة اليابانية، حيث تتنوع من ناحية القدرات الفنية والتجهيزات، إضافة إلى تنوع الأسعار، والتصميمات الداخلية او الخارجية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات زيرو تحمل العلامة اليابانية بأسعار تبدأ من 645 ألف جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

تبدأ أسعار الفئة الأولى مانيوال موديل 2026 من 645,000 جنيه، وصولاً إلى 810,000 جنيه للفئة الرابعة أوتوماتيك، وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع إنتاج 108 حصانًا، و134 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.9 لتر لكل 100 كم.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

ميتسوبيشي اكليبس كروس

تقدم ميتسوبيشي اكليبس كروس بسعر يتراوح بين 1,480,000 جنيه و 1,740,000 جنيه، ومن الناحية الفنية فزودت بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، وزمن تسارع يبلغ 8.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

نيسان جوك

نيسان جوك

تبدأ أسعار السيارة نيسان جوك من 1,068,000 جنيه إلى 1,168,000 جنيه، وتقدم بمحرك تيربو سعة 1000 سي سي، يستطيع ضخ 115 حصانًا، و200 نيوتن متر، 3 سلندر، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.8 ثانية، واستهلاك وقود بنسبة 4.8 لتر/100 كم، وناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك.

سوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير

تقدم السيارة سوزوكي ديزاير 2025 بسعر 829,900 جنيه، ومن الناحية الفنية تعتمد على محرك تيربو 1200 سي سي، 3 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 80 حصانًا، 111 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تتراوح أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2025 بين 1,300,000 جنيه و 1,650,000 جنيه، وتستمد قوتها من محرك 1600 سي سي، 120 حصانًا، و154 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، زمن تسارع يقدر بـ 12 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.