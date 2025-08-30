قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يهزم الأهلي بثنائية نظيفة في الدوري
البنوك تبحث تفعيل قرارات خفض الفائدة .. غدا
مفاجآت في اختيارات حسام حسن لقائمة منتخب مصر .. كيف يفكر العميد؟
حادث انقلاب قطار مطروح.. التفاصيل الكاملة لإصابة 104 ركاب ووفاة 3 آخرين| فيديو وصور
طرح فيلم The Incredibles 3 في السينمات عام 2028
75 دقيقة .. بيراميدز يتقدم على الأهلي بهدفي الكرتي بالدوري
حادث قطار مطروح.. تشكيل لجنة للتحقيق بعضوية الرقابة الإدارية والنيابة
900 منذ بداية الحرب .. الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقـ.ــتل جندي جديد جنوب غزة
بيراميدز يحرز الهدف الثاني في شباك الأهلي بأقدام وليد الكرتي
ميهمنيش الحكومة .. تفاصيل جديدة بشأن أبطال فيديو مشاجرة المرج
مديحة حمدي لـ صدى البلد: لم أعتزل الفن وفخورة بأعمالي.. فيديو
الصحة: خروج 89 مصابا في حادث قطار مطروح من المستشفى ويتبقى 15 فقط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات زيرو تحمل العلامة اليابانية في مصر .. تبدأ من 645 ألف جنيه

سيارات تحمل العلامة يابانية
سيارات تحمل العلامة يابانية
صبري طلبه

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات التي تحمل العلامة اليابانية، حيث تتنوع من ناحية القدرات الفنية والتجهيزات، إضافة إلى تنوع الأسعار، والتصميمات الداخلية او الخارجية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات زيرو تحمل العلامة اليابانية بأسعار تبدأ من 645 ألف جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

تبدأ أسعار الفئة الأولى مانيوال موديل 2026 من 645,000 جنيه، وصولاً إلى 810,000 جنيه للفئة الرابعة أوتوماتيك، وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع إنتاج 108 حصانًا، و134 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.9 لتر لكل 100 كم.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

ميتسوبيشي اكليبس كروس

تقدم ميتسوبيشي اكليبس كروس بسعر يتراوح بين 1,480,000 جنيه و 1,740,000 جنيه، ومن الناحية الفنية فزودت بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، وزمن تسارع يبلغ 8.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

نيسان جوك

نيسان جوك

تبدأ أسعار السيارة نيسان جوك من 1,068,000 جنيه إلى 1,168,000 جنيه، وتقدم بمحرك تيربو سعة 1000 سي سي، يستطيع ضخ 115 حصانًا، و200 نيوتن متر، 3 سلندر، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.8 ثانية، واستهلاك وقود بنسبة 4.8 لتر/100 كم، وناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك.

سوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير

تقدم السيارة سوزوكي ديزاير 2025 بسعر 829,900 جنيه، ومن الناحية الفنية تعتمد على محرك تيربو 1200 سي سي، 3 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 80 حصانًا، 111 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تتراوح أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2025 بين 1,300,000 جنيه و 1,650,000 جنيه، وتستمد قوتها من محرك 1600 سي سي، 120 حصانًا، و154 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، زمن تسارع يقدر بـ 12 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

أسعار السيارات أسعار السيارات 2025 أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في مصر أحدث أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

صورة أرشيفية

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول

أرشيفية

الدولار بـ 40 جنيه.. خبير اقتصادي يعلن مفاجأة بعد تصريح موازنة النواب

ترشيحاتنا

البخيل

هل يجوز للزوجة أخد مال من وراء زوجها البخيل؟.. يسري جبر يجيب

نتيجة انتخابات نقابة القراء

انتخابات نقابة القراء.. رسميا حشاد يكمل المسيرة ومعه 18 عضوا

اليوم العالمي للسرد القرآني

ملخص اليوم العالمي للسرد القرآني والعدد تجاوز 100 ألف.. فيديو وصور

بالصور

دراسة: تناول الإفطار قبل الثامنة صباحًا يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 59%

الإفطار مبكرا يقلل من الإصابة بمرض خطير
الإفطار مبكرا يقلل من الإصابة بمرض خطير
الإفطار مبكرا يقلل من الإصابة بمرض خطير

طريقة عمل حلاوة المولد "الفولية و السمسميةو الحمصية"

طريقة عمل حلاوة المولد "الفولية، السمسمية، الحمصية"
طريقة عمل حلاوة المولد "الفولية، السمسمية، الحمصية"
طريقة عمل حلاوة المولد "الفولية، السمسمية، الحمصية"

9 علامات على اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد سن الأربعين

أعراض اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد الأربعين
أعراض اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد الأربعين
أعراض اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد الأربعين

طريقة عمل كب كيك فانيليا

طريقة عمل كب كيك فانيليا .
طريقة عمل كب كيك فانيليا .
طريقة عمل كب كيك فانيليا .

فيديو

علياء قمرون

بتكسب 10 آلاف جنيه من بيع المناديل .. أقوال صادمة من علياء قمرون أمام النيابة

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد