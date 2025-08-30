قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحزن يخيم على بورسعيد.. وفاة طارق الشناوي مدرب حراس الناشئين بالمصري
أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع مترو الإسكندرية | شاهد
أول ظهور بعد العلاج.. أنغام مفاجأة كايروكي بختام مهرجان العلمين الجديدة
تصادم بين ملاكي وربع نقل بمحور حسب الله الكفراوي يتسبب في إصابة شخص
إعلام عبري يتحدث عن أسر المقاومة الفلسطينية لـ 4 جنود إسرائيليين
مفاجآت اغسطس.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية في طقس اليوم
ضابط أمريكي مستقيل: إسرائيل تعزل شمال غزة وتجوع السكان عمدا
ختم المصحف في جلسة واحدة.. كيف ينفذ الأزهر يوم السرد القرآني ؟
أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت
جاك S2 موديل 2024.. أرخص سيارة رياضية مستعملة
بدء التسجيل الإلكتروني لرغبات الطلاب بجامعة القاهرة الأهلية 2025 اليوم
محمد رمضان يشوق الجمهور لـ أغنية جدة مع المطرب السعودي عايض يوسف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جاك S2 موديل 2024.. أرخص سيارة رياضية مستعملة

جاك S2
جاك S2
صبري طلبه

تعد جاك S2 من أرخص السيارات المستعملة ضمن موديلات 2024، والتي تنتمى إلى الفئة الرياضية كروس أوفر، وتأتي هذا السيارة بعدد من التجهيزات، تتضمن باقة من أنظمة الحماية، إلى جانب وسائل الرفاهية والتحكم.

وظهرت السيارة جاك S2 موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بسعر يبلغ 650 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل، وعدد كيلومترات لم يتجاوز الـ 40 ألف كيلومتر، ولكن ننصح بأهمية مقارنة الأسعار حسب الموديل والاصدارات.

جاك S2

كما ننصح جميع الراغبين في فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن القدرات الفنية، والكشف عن السيارة من الداخل والخارج، والكشف الهيكلي، لضمان خلو السيارة من أي عيوب أو حوادث.

القدرات الفنية لسيارة جاك S2

تعتمد السيارة جاك S2 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، وسرعة قصوى تصل إلى 175 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT.

جاك S2

أما عن معدلات التسارع، فيمكن للسيارة جاك S2 الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.8 ثانية، بينما يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود بحوالي 6.5 لتر لكل 100 كم.

جاك S2

تجهيزات السيارة جاك S2

تضم السيارة جاك S2 جنوط رياضية، كاميرا خلفية، شاشة عرض داخلية تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نوافذ أمامية وخلفية كهربائية، مثبت سرعة، ريموت تحكم، مكيف هواء، بلوتوث، مدخل AUX و USB، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل.

جاك S2 أرخص السيارات جاك S2 موديل 2024 سعر جاك S2 موديل 2024 أسعار جاك S2 موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

مأمور مركز اشمون

فتاة تستغيث من مضايقات أسفل منزلها في المنوفية ومأمور أشمون يستجيب

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

جامعة حلوان

كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تسريع مشروعات 3 قطاعات حيوية.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات حاسمة للحكومة

ترشيحاتنا

ميدو عادل

ميدو عادل: أقرب حد ليا في الوسط الفني هو الفنان محمود الجندي

الدكتور أسامة حمدي

أستاذ بجامعة هارفارد: العلاج المناعي أحدث تحولا جذريا في مكافحة السرطان

الدكتور عبد المنعم فؤاد

المشرف العام على الرواق الأزهري: مصر عصية على من يحاول الاقتراب منها

بالصور

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. تواصل مع من يسكن قلبك

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 30 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..تحلّ بالصبر

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025 .. احمِ طاقتك

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك

فيديو

سر انفصال شيماء سعيد وإسماعيل الليثي

شيماء سعيد تكشف أسرار انفصالها عن إسماعيل الليثي: عايشة لأولادي

الطفله هايدى

​مش مجرد كيس شيبسي... قصة هايدي التي هزت السوشيال ميديا

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد