جاك S2 موديل 2024.. أرخص سيارة رياضية مستعملة

تعد جاك S2 من أرخص السيارات المستعملة ضمن موديلات 2024، والتي تنتمى إلى الفئة الرياضية كروس أوفر، وتأتي هذا السيارة بعدد من التجهيزات، تتضمن باقة من أنظمة الحماية، إلى جانب وسائل الرفاهية والتحكم.

وظهرت السيارة جاك S2 موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بسعر يبلغ 650 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل، وعدد كيلومترات لم يتجاوز الـ 40 ألف كيلومتر، ولكن ننصح بأهمية مقارنة الأسعار حسب الموديل والاصدارات.

كما ننصح جميع الراغبين في فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن القدرات الفنية، والكشف عن السيارة من الداخل والخارج، والكشف الهيكلي، لضمان خلو السيارة من أي عيوب أو حوادث.

القدرات الفنية لسيارة جاك S2

تعتمد السيارة جاك S2 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، وسرعة قصوى تصل إلى 175 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT.

أما عن معدلات التسارع، فيمكن للسيارة جاك S2 الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.8 ثانية، بينما يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود بحوالي 6.5 لتر لكل 100 كم.

تجهيزات السيارة جاك S2

تضم السيارة جاك S2 جنوط رياضية، كاميرا خلفية، شاشة عرض داخلية تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نوافذ أمامية وخلفية كهربائية، مثبت سرعة، ريموت تحكم، مكيف هواء، بلوتوث، مدخل AUX و USB، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل.