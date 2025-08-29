ماذا تقدم فولكس فاجن تي روك 2026 الجيل الجديد؟

تعزز فولكس فاجن من تألقها في السوق العالمي للسيارات، عبر نسختها تي روك 2026، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية من فئة الكروس أوفر، حيث تعد من أبرز طرازات العلامة الألمانية من تلك الفئة الشهيرة.

مواصفات فولكس فاجن تي روك 2026

تعتمد فولكس فاجن تي روك 2026 على محرك هايبرد خفيف سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 114 حصانًا، أو148 حصانًا، مع تقنيات الجر الأمامي، بالإضافة إلى محرك 2000 سي سي بنزين، مخصص لاصدارات الدفع الرباعي للعجلات.

فولكس فاجن تي روك 2026

تأتي السيارة بجنوط تصل إلى 20 بوصة بدلاً من 19، مع معامل السحب الهوائي بنسبة 0.29، أي بانخفاض يقدر بحوالي 10%، كما تأتي بمقدمة تتسم بالشراسة مع مصابيح حادة وإضاءة تعمل بتقنية LED، إلى جانب شبكات كبيرة متعددة الفتحات الهوائية باللون الأسود.

فولكس فاجن تي روك 2026

تضم السيارة فولكس فاجن تي روك 2026 شريط ضوئي أمامي وخلفي، مع مجموعة من مستشعرات الحركة، كاميرا للمتابعة، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، وصندوق تخزين خلفي سعة 465 لترًا، مع مقصورة تتسم بالرحابة.

فولكس فاجن تي روك 2026

تأتي تي روك 2026 بحزمة من التجهيزات، حيث تضم شاشة تعمل باللمس يتراوح قياسها بين 10.4 وصولاً إلى 12.9 بوصة، مع دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام ترفيهي صوتي، نوافذ كهربائية.