القبض على رجل بعد إحراقه للعلم الأمريكي أمام البيت الأبيض
خطوة بخطوة .. سجل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 عبر هذا الرابط
انخفاض الأسعار واختفاء ظاهرة الأوفر برايس.. شعبة السيارات تكشف مفاجآت سارة للمواطنين
ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025
شواطئ برائحة الموت.. منع نزول المصطافين بعد المواعيد الرسمية للسباحة في الإسكندرية
الصحة العالمية تطالب بوقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في غزة
انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل
وداعاً للمحتالين.. جوجل تضيف خاصية جديدة تتيح التحقق من هوية المتصل
خطوات وأوراق استخراج رخصة القيادة 2025 .. تعرف عليها
انتصار تكشف لصدى البلد كواليس و أسرار شخصيتها في مسلسل ولد بنت شايب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
سعر ومواصفات نيسان باثفايندر 2025 في السعودية

نيسان باثفايندر
نيسان باثفايندر
صبري طلبه

تقدم نيسان اليابانية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق السعودي، منها النسخة الشهيرة باثفايندر موديل 2025، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، مع أسعار تبدأ من 164,500 ريال سعودي للفئة الأولى.

مواصفات نيسان باثفايندر موديل 2025

تعتمد نيسان باثفايندر موديل 2025 على محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 271 حصانًا، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، وتقنيات الدفع الكلي أو الأمامي، وقدرات للتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تتراوح بين 6.6 و6.7 ثانية.

تأتي السيارة نيسان باثفايندر موديل 2025 بتصميم رياضي من فئة الـ SUV، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2900.68 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 504.52 مم، و1978.66 مم للعرض الكلي، ووزن إجمالي يقدر بحوالي 2676.19 كجم.

نيسان باثفايندر 

زودت السيارة نيسان باثفايندر موديل 2025 بنظام صوتي ترفيهي مكون من 13 مكبر طراز BOSE، شاشة عرض رقمية قياس 12.3 بوصة، وشاشة اخرى تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة تدعم التطبيقات الذكية، سقف بانوراما، وشاحن لاسلكي للهواتف، مكيف هواء أوتوماتيك، وإضاءة LED.

نيسان باثفايندر 

أسعار نيسان باثفايندر موديل 2025 في السعودية 

تقدم السيارة نيسان باثفايندر 2025 بسعر يبدأ من 164,500 ريال للفئة الأولى، و 179,500 للفئة الثانية، وتتراوح أسعار الفئة الثالثة والرابعة بين 190,500 ريال و204,700 ريال، بينما نقدم الفئة الخامسة والسادسة بين 225,500 و 224,500 ريال سعودي.

