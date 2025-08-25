إم جي HS موديل 2021 أعلى فئة بهذا السعر.. سوق المستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الطرازات الصينية، منها إصدارات علامة إم جي، من أبرز هذه الاصدارات هي النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام HS، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

مواصفات إم جي HS

تستمد إم جي HS قوتها من محرك 1500 سي سي 4 سلندر تيربو، بقوة 169 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، و ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار.

إم جي HS

وبهذه القدرات تسارع إم جي HS من 0 لـ 100 كم/ساعة في 9.82 ثانية، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومتر في الساعة.

تجهيزات إم جي HS

تضم إم جي HS مجموعة من التجهيزات ابرزها فتحة سقف زجاجية بانوراما، مقود حركة متعدد الوظائف يدعم الكثير من اوامر التحكم، شاشة تعمل باللمس 8 بوصة تتوسط قمرة القيادة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع زر تشغيل وإيقاف المحرك، مرايات جانبية كهربائية، سنتر لوك، بصمة خارجية.

إم جي HS

تحتوي السيارة إم جي HS على كاميرا خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، مقعد كهربائي للتحكم في وضع الجلوس، مثبت سرعة، نظام ترفيهي صوتي، جنوط رياضية، نظام متابعة ضغط الاطارات، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني، برنامج الثبات الالكتروني، المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، وسائد هوائية للحماية من الصدمات.

إم جي HS

سعر السيارة إم جي HS

ظهرت السيارة إم جي HS موديل 2021 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا بسعر يبلغ 950 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات، وننصح بمقارنة متوسط الاسعار وفقًا للموديلا والفئة، مع أهمية الفحص الفني الشامل.