تكنولوجيا وسيارات

اركب سيارة أوتوماتيك فتحة سقف موديل 2022.. سعر الفبريكا

شانجان أيدو بلس 2022
شانجان أيدو بلس 2022
صبري طلبه

تتنوع الإصدارات الصينية داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، ومنها السيارة شانجان أيدو بلس موديل 2022، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان الاقتصادية، وقدمت هذه السيارة بعدد من التجهيزات، مع باقة من أدوات المساعدة وعناصر الرفاهية.

الأداء الفني للسيارة شانجان أيدو بلس 2022

تعتمد شانجان أيدو بلس 2022 على محرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر، بقوة اجمالية قدرها 125 حصانا، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي، إضافة إلى تقنية الجر الأمامي للعجلات.

 شانجان أيدو بلس 2022

تجيزات وتصميم شانجان أيدو بلس 2022

تضم السيارة شانجان أيدو بلس 2022 شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، تدعم التطبيقات الذكية، ونظام صوتي ترفيهي يصل إلى 6 مكبرات، فتحة سقف كهربائية، مرايات ونوافذ تعمل كهربائيًا أيضًا، قفل مركزي للأبواب.

 شانجان أيدو بلس 2022

تحتوي شانجان أيدو بلس 2022 على حساسات ركن خلفية، كاميرا، عجلة قيادة متعددة الوظائف، وسائد هوائية للحماية بعدد 2 airbags، فرامل مانعة للانغلاق abs، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل ebd، مثبت سرعة.

 شانجان أيدو بلس 2022

تنتمي شانجان أيدو بلس 2022 إلى عائلة السيدان، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2610 مم، وجنوط رياضية، مع مفهوم خماسي الأبواب عن حساب السعة التخزينية الخلفية، ونسبة طول إجمالية بلغت 4575 مم، و1750 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1500 مم.

 شانجان أيدو بلس 2022

سعر السيارة شانجان أيدو بلس 2022 

ظهرت السيارة شانجان أيدو بلس 2022 في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يبلغ 520 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا.

وننصح دومًا بمراجعة متوسط الاسعار والمقارنة بحسب الموديل والفئة، إضافة إلى أهمية الفحص الفني الشامل.

شانجان شانجان أيدو شانجان أيدو بلس شانجان أيدو بلس موديل 2022 سعر شانجان أيدو بلس موديل 2022

