شيكابالا : خسرنا نهائي افريقيا بسبب تدخين لاعبين للشيشة قبل المباراة
القادسية الكويتي يعلن التعاقد مع محمود كهربا
عبدالغفار: أجرينا أكثر من 5 آلاف عملية جراحية معقدة للأشقاء الفلسطينيين
وزير الصحة: 300 مستشفى استقبلوا الأشقاء الفلسطينيين في 22 شهرا
محافظ الإسكندرية يزور مصابي حادث غرق شاطئ أبو تلات بمستشفي العامرية
هل يحق للرجل التصرف في مال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب
بالكذب والخداع.. كيف امتلكت إسرائيل القنبلة النووية؟.. عادل حمودة يكشف التفاصيل
جمال عبد الحميد: زيزو ليس رقم واحد في الأهلي.. وإمام عاشور أفضل منه
استعد لتأخير ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر
مينفعش .. أول تعليق لصاحب فيديو الترويج للمتحف المصري بعد الإفراج عنه
الدروس والعبر من ذكرى المولد النبوي الشريف.. تعرف عليها
روما يفوز على بولونيا بهدف في الدوري الإيطالي
نظرة شاملة عن فولكس فاجن جولف GTI موديل 2025 وما تقدمه

فولكس فاجن جولف GTI
فولكس فاجن جولف GTI
صبري طلبه

تقدم فولكس فاجن الألمانية العريقة، مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصدارتها في السوق العالمي، منها سيارة جولف GTI موديل 2025، والتي تعد إمتداد لأيقونة شهيرة ومميزة في عالم سيارات VW وخاصة بين عائلة الهاتشباك.

مواصفات فولكس فاجن جولف GTI موديل 2025

تعتمد فولكس فاجن جولف GTI موديل 2025 على محرك بنزين تيربو، سعة 2000 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 265 حصانًا، و370 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك DCT.

فولكس فاجن جولف GTI

وبهذه القدرات تتسارع السيارة فاجن جولف GTI موديل 2025 من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 5.9 ثانية، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وبمعدل استهلاك للوقود بحوالي 15.3 كم/لتر.

فولكس فاجن جولف GTI

تجهيزات فولكس فاجن جولف GTI موديل 2025

تحتوي سيارة فولكس فاجن جولف GTI موديل 2025 على مجموعة من تجهيزات الحماية والأمان، والتي تتضمن، وسائد هوائية أمامية وجانبية، مكابح مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مثبت سرعة، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا، مراقبة النقاط العمياء، نظام التحكم في الجر.

فولكس فاجن جولف GTI

كما تحتوي فولكس فاجن جولف GTI موديل 2025 على نظام متابعة اجهاد السائق، وباقة داخلية من انظمة الترفيه منها، إضاءة محيطة، شاحن لاسلكي للهواتف، مكيف هواء أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، نظام ترفيهي صوتي يتراوح بين 6 أو 7 مكبرات، لوحة عدادات 10.2 بوصة، شاشة لعرض الوسائط المتعددة قياسها 10.4 بوصة تدعم التطبيقات الذكية.   

فولكس فاجن جولف GTI

أبعاد السيارة فولكس فاجن جولف GTI موديل 2025 

تأتي السيارة فولكس فاجن جولف GTI موديل 2025 بتصميم الهاتشباك مع أبعاد هيكلية بلغت 4.237 مم للطول الكلي، و2.073 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.463 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بنسبة طول بلغت 2.631 مم، مع وزن إجمالي يقدر بحوالي 1.525 كجم.

