اركب سيارة رينو أوتوماتيك بتصميم رياضي.. أقل من 500 ألف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الاصدارات، والتي تختلف من ناحية الموديلات، والقدرات الفنية والتجهيزات، إلى جانب عناصر التصميم، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية.

وتعتبر رينو ستيب واي والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، سيارة تجمع بين الطابع الرياضي ومفهوم الهاتشباك، وظهر ذلك في التصميم الخارجي صاحب الارتفاع النسبي، بالإضافة إلى الأقطاب الثنائية التي تقع على جانبي السقف، إلى جانب الجنوط الرياضية.

رينو ستيب واي

مواصفات رينو ستيب واي

تستمد السيارة رينو ستيب واي أوامر الحركة من ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، تعتمد فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية قدرها 110 حصانا، و148 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

رينو ستيب واي

وتأتي السيارة رينو ستيب واي بأبعاد خارجية بلغت 4089 مم للطول الكلي، و1994 مم للعرض الكلي، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2590 مم، وتمتلك السيارة واجهة حادة الشكل، مع مصابيح ضباب، وشبكات متعددة الفتحات الهوائية، مرايات جانبية مزودة بإشارات ضوئية.

رينو ستيب واي

سعر السيارة رينو ستيب واي في سوق المستعمل

ظهرت السيارة رينو ستيب واي موديل 2017 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بقيمة قدرها 480 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا، ولكن ننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية متابعة متوسط الأسعار والمقارنة الشاملة بحسب الحالات والموديلات، إلى جانب الفحص الشامل.