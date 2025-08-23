قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صبري عبد المنعم: لم اعتزل الفن وأعشق الفن وساعود قريبا.. خاص
خبير استراتيجي: مصر أول دولة تدفع بالمساعدات وتتوسط لعقد هدنة في غزة
أحمد موسى: اللي يقرب من أي سفارة مصرية في الخارج يتمسك ويتمسح بيه البلاط
جانتس يقترح حكومة إسرائيلية مؤقتة لإطلاق سراح الرهائن.. وبن جفير يرفض بشدة
سوريا تنفي شائعات تسمم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة
برلماني: مصر قادرة على صد أي اعتداء على سفاراتها.. ومواصلة جهودها لدعم غزة
خبير: إسرائيل تتوسع أفقيا على حساب الدول العربية بوساطة ترامب
رابط نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال بالأزهر الشريف
دوامات صعبة.. أحمد موسى ينفعل بسبب غرق فتيات بشاطئ أبو تلات
سما المصري تقبل عرض وظيفة بـ 50 ألف جنيه.. حقيقة ولا تريند؟
الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم 2025 | رابط وموعد
تدريب بالذخيرة الحية.. مستشار بالأكاديمية العسكرية عن النجم الساطع: قدرة مصرية على التخطيط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اركب سيارة رينو أوتوماتيك بتصميم رياضي.. أقل من 500 ألف جنيه

رينو ستيب واي
رينو ستيب واي
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الاصدارات، والتي تختلف من ناحية الموديلات، والقدرات الفنية والتجهيزات، إلى جانب عناصر التصميم، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية.

وتعتبر رينو ستيب واي والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، سيارة تجمع بين الطابع الرياضي ومفهوم الهاتشباك، وظهر ذلك في التصميم الخارجي صاحب الارتفاع النسبي، بالإضافة إلى الأقطاب الثنائية التي تقع على جانبي السقف، إلى جانب الجنوط الرياضية.

 رينو ستيب واي

مواصفات رينو ستيب واي

تستمد السيارة رينو ستيب واي أوامر الحركة من ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، تعتمد فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية قدرها 110 حصانا، و148 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

 رينو ستيب واي

وتأتي السيارة رينو ستيب واي بأبعاد خارجية بلغت 4089 مم للطول الكلي، و1994 مم للعرض الكلي، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2590 مم، وتمتلك السيارة واجهة حادة الشكل، مع مصابيح ضباب، وشبكات متعددة الفتحات الهوائية، مرايات جانبية مزودة بإشارات ضوئية.

 رينو ستيب واي

سعر السيارة رينو ستيب واي في سوق المستعمل

ظهرت السيارة رينو ستيب واي موديل 2017 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بقيمة قدرها 480 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا، ولكن ننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية متابعة متوسط الأسعار والمقارنة الشاملة بحسب الحالات والموديلات، إلى جانب الفحص الشامل.

رينو ستيب واي رينو ستيب واي سعر رينو ستيب واي سعر رينو ستيب واي 2017 أسعار السيارات المستعملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

