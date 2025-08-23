قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو بتجدد رخصة سيارتك.. طريقة حجز موعد فى وحدات المرور الإلكترونية
رتم وشراسة.. تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ على أداء الزمالك
ألم الظهر وتعب مستمر.. علامات ارتفاع الكوليسترول عند النساء
باحث: الإخوان يستخدمون القضية الفلسطينية لجمع التبرعات وتمويل أنشطتهم
لماذا أصلي صلاة الشروق؟.. 10 أسباب تجعلك تتوضأ لها الآن
شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية
12 شهيدا بينهم أطفال ونساء..مذبحـ.ة أسرائيلية جديدة بأصداء الفلسطينية
سيد عبد الحفيظ ينصح ريبيرو مدرب الأهلى بهذا الأمر العاجل.. ماذا قال؟
موجة حر جديدة .. الأرصاد تكشف توقعات الطقس اليوم
سيد عبد الحفيظ: خوان ألفينا تقيل وعنده قدرات عالية تخدم الزمالك
لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟.. الأسرار الخفية وراء الأرق المستمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تكشف عن كورولا كروس 2026 الجديدة

 تويوتا كورولا كروس 2026
 تويوتا كورولا كروس 2026
صبري طلبه

كشفت تويوتا اليابانية عن إطلاق سيارتها الجديدة من طراز كورولا كروس، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية، ضمن موديلات 2026، وتقدم هذه السيارة مجموعة من التجهيزات سواء الداخلية أو الخارجية، أو القدرات الفنية، إلى جانب التصميم الرياضي.

أداء تويوتا كورولا كروس 2026

تأتي السيارة تويوتا كورولا كروس 2026 بمحرك سعة 1800 سي سي، يمكنه ضخ 140 حصانًا، بالإضافة إلى خيار اخر يتضمن محرك 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 180 حصانًا، بالإضافة إلى تقنية الجر الكلي، ونواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء.

 تويوتا كورولا كروس 2026

تجهيزات ومواصفات تويوتا كورولا كروس 2026

ترتكز السيارة تويوتا كورولا كروس 2026 على جنوط رياضية قياسها 19 بوصة، مع شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية اقرب إلى تصميم خلية العسل، بالإضافة إلى صادم أمامي يعزز من المفهوم الرياضي، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية.

 تويوتا كورولا كروس 2026

تأتي تويوتا كورولا كروس 2026 بمصابيح حادة الشكل، تعتمد على تقنية LED LIGHT، وبلمسات خارجية تتسم بالانسيابية والتي قد تمنح السيارة الأفضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، إضافة إلى خفض مستوى ارتفاع السيارة بنسبة 10 مم للإصدار الرياضي GR SPORT.

 تويوتا كورولا كروس 2026

وتضم السيارة تويوتا كورولا كروس 2026 من الداخل مقصورة عصرية، حيث تتوسطها شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 10.25 بوصة تدعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وشاشة عدادات بقياس 12.3 بوصة، مكيف هواء أوتوماتيكي.

 تويوتا كورولا كروس 2026

كما تضم تويوتا كورولا كروس 2026 نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء أوتوماتيكي، بلوتوث، كاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، مجموعة من مستشعرات الحركة، مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، انظمة فرامل اشهرها مانع الانغلاق، التوزيع الالكتروني للفرامل.

تويوتا كورولا كروس كورولا كروس 2026 تويوتا كورولا كروس 2026 مواصفات تويوتا كورولا كروس 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

شيرين عبد الوهاب - حسام حبيب

استغاث بوزير الثقافة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتنحى عن قضاياها بعد عودتها لـ حسام حبيب

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب

سأقاضي محاميها.. حسام حبيب: لم أعد لشيرين عبد الوهاب.. كل دي إشاعات

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

ترشيحاتنا

الشيخ طه النعماني

مواقف مؤثرة.. الشيخ طه النعماني يحكي حفاوة استقبال سفراء دولة التلاوة حول العالم

الشيخ طه النعماني

الشيخ طه النعماني: مسابقة دولة التلاوة هدفها اكتشاف الأصوات والمواهب القرآنية

جامع الفتوح بالهند يحتضن احتفالية دينية كبيرة الإثنين

أضخم تجمع لمدح النبي.. جامع الفتوح بالهند يحتضن احتفالية دينية كبيرة الإثنين

بالصور

ألم الظهر وتعب مستمر.. علامات ارتفاع الكوليسترول عند النساء

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟.. الأسرار الخفية وراء الأرق المستمر

لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر
لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر
لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر

توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين

توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين
توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين
توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين

فيديو

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد