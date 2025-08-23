تويوتا تكشف عن كورولا كروس 2026 الجديدة

كشفت تويوتا اليابانية عن إطلاق سيارتها الجديدة من طراز كورولا كروس، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية، ضمن موديلات 2026، وتقدم هذه السيارة مجموعة من التجهيزات سواء الداخلية أو الخارجية، أو القدرات الفنية، إلى جانب التصميم الرياضي.

أداء تويوتا كورولا كروس 2026

تأتي السيارة تويوتا كورولا كروس 2026 بمحرك سعة 1800 سي سي، يمكنه ضخ 140 حصانًا، بالإضافة إلى خيار اخر يتضمن محرك 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 180 حصانًا، بالإضافة إلى تقنية الجر الكلي، ونواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء.

تويوتا كورولا كروس 2026

تجهيزات ومواصفات تويوتا كورولا كروس 2026

ترتكز السيارة تويوتا كورولا كروس 2026 على جنوط رياضية قياسها 19 بوصة، مع شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية اقرب إلى تصميم خلية العسل، بالإضافة إلى صادم أمامي يعزز من المفهوم الرياضي، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية.

تويوتا كورولا كروس 2026

تأتي تويوتا كورولا كروس 2026 بمصابيح حادة الشكل، تعتمد على تقنية LED LIGHT، وبلمسات خارجية تتسم بالانسيابية والتي قد تمنح السيارة الأفضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، إضافة إلى خفض مستوى ارتفاع السيارة بنسبة 10 مم للإصدار الرياضي GR SPORT.

تويوتا كورولا كروس 2026

وتضم السيارة تويوتا كورولا كروس 2026 من الداخل مقصورة عصرية، حيث تتوسطها شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 10.25 بوصة تدعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وشاشة عدادات بقياس 12.3 بوصة، مكيف هواء أوتوماتيكي.

تويوتا كورولا كروس 2026

كما تضم تويوتا كورولا كروس 2026 نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء أوتوماتيكي، بلوتوث، كاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، مجموعة من مستشعرات الحركة، مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، انظمة فرامل اشهرها مانع الانغلاق، التوزيع الالكتروني للفرامل.