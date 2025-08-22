26 نسخة .. بورشه تكشف عن الأيقونة 911 الكلاسيكية | صور

كشفت بورشه الألمانية ورائدة صناعة السيارات، عن مشروع جديد من الأيقونة 911 الكلاسيكية الشهيرة يحمل اللقب F-26، وذلك ضمن فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات في كاليفورنيا.

السيارة بورشه 911 صاحبة اللقب F-26 تأتي بإسم يعبر عن محدودية الإنتاج، حيث سيقتصر تقديمها على 26 نسخة فقط، وتأتي السيارة باطلالة خارجية مميزة، تجمع بين الطابع الكلاسيكي والمظهر العصري.

بورشه 911 F-26

أداء بورشه 911 F-26 وقدراتها الفنية

تعتمد السيارة بورشه 911 F-26 على محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 4000 سي سي توين تيربو، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 1000 حصانًا، و1.017 نيوتن متر من عزم الدوران.

بورشه 911 F-26

تأتي هذه القدرات الفنية للسيارة بورشه 911 F-26، بالتعاون مع Rothsport Racing، وتعتمد فنيًا على ناقل سرعات يدوي مكون من 6 نقلات، مما يتيح متعه خاصة وفريدة من نوعها لمحبي الطابع الكلاسيكي ونواقل الحركة التقليدية.

بورشه 911 F-26

تصميم ومواصفات بورشه 911 F-26

تتمتع السيارة بورشه 911 F-26 بمقصورة داخلية أنيقة، حيث تضم مقاعد رياضية، عجلة قيادة مغطاة بألكنتارا، مقبض خشبي لناقل السرعات، لمسات داخلية مصنوعة من الكاربون فايبر، بالإضافة إلى تجاليد ناحية الأبواب، وفرش للأرضيات، ونظام ترفيهي صوتي.

بورشه 911 F-26

أما التصميم الخارجي للسيارة فهو يحمل هوية الأيقونة الكلاسيكية بورشه 911 ولكن تحت مسمى F-26، بينما ترتكز على جنوط رياضية بتصميم أقرب للنجمة ذات الشعب، مع سبويلر خلفي عريض وبحجم كبير، إضافة إلى مصابيح حادة، وناشر رياضي وعتبات رياضية لتعزز من نفس المفهوم.